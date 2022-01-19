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الحكومة الإسبانية: المغرب "بلد استراتيجي"
الحكومة الإسبانية: المغرب "بلد استراتيجي"
وصفت الحكومة الإسبانية، أمس الثلاثاء، المغرب، بأنها "بلد استراتيجي" بالنسبة لها، حيث أبرزت أهمية العلاقات القائمة مع المملكة. 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T04:11+0000
2022-01-19T04:11+0000
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ونقلت صحيفة هسبريس، مساء أمس الثلاثاء، عن إيزابيل رودريغيز، المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، أن المغرب يعتبر بلدا جارا، وبلدا استراتيجيا بالنسبة لمصالح بلادها.وذكرت إيزابيل رودريغيز أن بلادها يحدوها رغبة في إقامة علاقات جيدة مع المغرب، مؤكدة أهمية العمل سويا في هذا الاتجاه خلال الأشهر والسنوات المقبلة، مضيفة أن الحكومة الإسبانية "تشاطر بشكل كامل تصريحات الملك فيليبي السادس"، أول أمس الاثنين، بالعاصمة مدريد، التي أبرز خلالها أهمية إعادة تحديد العلاقة القائمة مع المملكة على أسس أكثر قوة ومتانة.وكان الملك فيليبي السادس قد قال خلال استقبال خص به السلك الدبلوماسي المعتمد في إسبانيا، إنه "الآن ينبغي على الأمتين (إسبانيا والمغرب) السير معا من أجل الشروع في تجسيد هذه العلاقة بدءا من الآن".ويشار إلى أن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، قد جدد بدوره، التأكيد على أن بلاده تجمعه بالمغرب حالة من التعاون الاستراتيجي في جميع المجالات، قائلا: "بالنسبة لإسبانيا، يعد المغرب شريكا استراتيجيا ينبغي أن نمضي معه قدما".
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العالم العربي, إسبانيا, أخبار المغرب اليوم

الحكومة الإسبانية: المغرب "بلد استراتيجي"

04:11 GMT 19.01.2022
© AFP 2021 / Fadel Sennaمنطقة وجدة المغربية على الحدود بين الجزائر و المغرب، 4 نوفمبر 2021
منطقة وجدة المغربية على الحدود بين الجزائر و المغرب، 4 نوفمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
© AFP 2021 / Fadel Senna
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وصفت الحكومة الإسبانية، أمس الثلاثاء، المغرب، بأنها "بلد استراتيجي" بالنسبة لها، حيث أبرزت أهمية العلاقات القائمة مع المملكة.
ونقلت صحيفة هسبريس، مساء أمس الثلاثاء، عن إيزابيل رودريغيز، المتحدثة باسم الحكومة الإسبانية، أن المغرب يعتبر بلدا جارا، وبلدا استراتيجيا بالنسبة لمصالح بلادها.
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وذكرت إيزابيل رودريغيز أن بلادها يحدوها رغبة في إقامة علاقات جيدة مع المغرب، مؤكدة أهمية العمل سويا في هذا الاتجاه خلال الأشهر والسنوات المقبلة، مضيفة أن الحكومة الإسبانية "تشاطر بشكل كامل تصريحات الملك فيليبي السادس"، أول أمس الاثنين، بالعاصمة مدريد، التي أبرز خلالها أهمية إعادة تحديد العلاقة القائمة مع المملكة على أسس أكثر قوة ومتانة.
وكان الملك فيليبي السادس قد قال خلال استقبال خص به السلك الدبلوماسي المعتمد في إسبانيا، إنه "الآن ينبغي على الأمتين (إسبانيا والمغرب) السير معا من أجل الشروع في تجسيد هذه العلاقة بدءا من الآن".
ويشار إلى أن رئيس الحكومة الإسبانية بيدرو سانشيز، قد جدد بدوره، التأكيد على أن بلاده تجمعه بالمغرب حالة من التعاون الاستراتيجي في جميع المجالات، قائلا: "بالنسبة لإسبانيا، يعد المغرب شريكا استراتيجيا ينبغي أن نمضي معه قدما".
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