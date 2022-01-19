الحكومة المصرية توافق على إجراءات إصدار صكوك سيادية في الأسواق الدولية

جاء ذلك ضمن القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء المصري الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.وقال البيان إن مجلس الوزراء أصدر 10 قرارات، اليوم، منها الموافقة على بدء وزارة المالية إجراءات إصدار صكوك سيادية في الأسواق الدولية.كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.ووافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق المقر الخاص بمركز ( س. ص) لمكافحة الإرهاب بين جمهورية مصر العربية وتجمع دول الساحل والصحراء (س. ص)، والموقع في القاهرة بتاريخ 4/11/2021، ووفقا للاتفاق يكون مقر المركز في مصر.ووافقت الحكومة على اعتبار مشروعات الهيئة القومية لسكك حديد مصر؛ سواء الفنية، أو الإدارية، أو الخدمية اللازمة للتشغيل، أو الاستثمار (سكنية – إدارية - تجارية) من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.
وافقت الحكومة المصرية، اليوم الأربعاء، على إجراءات إصدار صكوك سيادية في الأسواق الدولية.
جاء ذلك ضمن القرارات الصادرة عن اجتماع مجلس الوزراء المصري الأسبوعي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي.
11:43 GMT
وقال البيان إن مجلس الوزراء أصدر 10 قرارات، اليوم، منها الموافقة على بدء وزارة المالية إجراءات إصدار صكوك سيادية في الأسواق الدولية.
كما وافق المجلس على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم 149 لسنة 2019 بإصدار قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي.
ووافق مجلس الوزراء المصري على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن اتفاق المقر الخاص بمركز ( س. ص) لمكافحة الإرهاب بين جمهورية مصر العربية وتجمع دول الساحل والصحراء (س. ص)، والموقع في القاهرة بتاريخ 4/11/2021، ووفقا للاتفاق يكون مقر المركز في مصر.
ووافقت الحكومة على اعتبار مشروعات الهيئة القومية لسكك حديد مصر؛ سواء الفنية، أو الإدارية، أو الخدمية اللازمة للتشغيل، أو الاستثمار (سكنية – إدارية - تجارية) من المشروعات القومية التي تنفذها الدولة.