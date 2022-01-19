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https://arabic.sputniknews.com/20220119/الخارجية-الروسية-تؤكد-التحضيرات-لعقد-لقاء-بين-لافروف-وبلينكين-يوم-21-يناير-في-جنيف-1056520808.html
الخارجية الروسية تؤكد التحضيرات لعقد لقاء بين لافروف وبلينكين يوم 21 يناير في جنيف
الخارجية الروسية تؤكد التحضيرات لعقد لقاء بين لافروف وبلينكين يوم 21 يناير في جنيف
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الاجتماع بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين في 21 يناير... 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T07:52+0000
2022-01-19T07:52+0000
2022-01-19T07:58+0000
روسيا
الولايات المتحدة الأمريكية
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وقالت الناطقة: "الآن هذا الاجتماع قيد التحضير والتاريخ بالفعل هو 21 يناير في جنيف". جاءت تصريحات زاخاروفا على قناة Soloviev Live على يوتيوب.هذا وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن، أمس الثلاثاء، عن الضرورة الملحة لتقديم واشنطن رد مكتوب على اقتراح موسكو بشأن الضمانات الأمنية.وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقا، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق.
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روسيا, الولايات المتحدة الأمريكية
الخارجية الروسية تؤكد التحضيرات لعقد لقاء بين لافروف وبلينكين يوم 21 يناير في جنيف 07:52 GMT 19.01.2022 (تم التحديث: 07:58 GMT 19.01.2022)
قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن الاجتماع بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ووزير الخارجية الأمريكي أنطوني بلينكين في 21 يناير بجنيف يجري التحضير له.
وقالت الناطقة: "الآن هذا الاجتماع قيد التحضير والتاريخ بالفعل هو 21 يناير في جنيف".
جاءت تصريحات زاخاروفا على قناة Soloviev Live على يوتيوب.
هذا وأعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، خلال
محادثة هاتفية مع نظيره الأمريكي، أنتوني بلينكن
، أمس الثلاثاء، عن الضرورة الملحة لتقديم واشنطن رد مكتوب على اقتراح موسكو بشأن الضمانات الأمنية.
وتطالب موسكو بضمانات حول عدم توسع حلف الناتو شرقا، وعدم إنشاء قواعد عسكرية في جمهوريات الاتحاد السوفييتي السابق.