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https://arabic.sputniknews.com/20220119/الرئيس-الإيراني-يؤدي-الصلاة-في-الكرملين-صورة-1056702789.html
الرئيس الإيراني يؤدي الصلاة في الكرملين... صورة
الرئيس الإيراني يؤدي الصلاة في الكرملين... صورة
أدى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الصلاة في مبنى الكرملين، بعد الانتهاء من المفاوضات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين. 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T15:41+0000
2022-01-19T15:41+0000
روسيا
إيران
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ونشرت وكالة "تسنيم" الإيرانية عبر صفحتها على "تويتر"، صورة تظهر الرئيس الإيراني وهو يؤدي طقوس الصلاة على سجادة صلاة خاصة في مبنى الكرملين.وقام رئيسي اليوم الأربعاء بزيارته الأولى لموسكو منذ بدء ولايته الرئاسية في أغسطس/ آب عام 2021.وكان رئيسي قد صرح خلال مؤتمر صحفي مقتضب قبل توجهه إلى موسكو لإجراء الزيارة، اليوم الأربعاء، قائلا: "الزيارة إلى روسيا تأتي في إطار الرقي بالدبلوماسية مع دول الجوار"، مضيفًا: "مستوى التجارة بين البلدين لم يكن مرضيا ونأمل أن تسهم الزيارة في تقوية التجارة بين البلدين".وتابع: "سنبحث خلال الزيارة العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات الطاقة والتجارة والفضاء".
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روسيا, إيران

الرئيس الإيراني يؤدي الصلاة في الكرملين... صورة

15:41 GMT 19.01.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov / الذهاب إلى بنك الصورلقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في موسكو، روسيا 19 يناير 2022
لقاء الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في موسكو، روسيا 19 يناير 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
© Sputnik . Pavel Bednyakov
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أدى الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الصلاة في مبنى الكرملين، بعد الانتهاء من المفاوضات مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
ونشرت وكالة "تسنيم" الإيرانية عبر صفحتها على "تويتر"، صورة تظهر الرئيس الإيراني وهو يؤدي طقوس الصلاة على سجادة صلاة خاصة في مبنى الكرملين.
وقام رئيسي اليوم الأربعاء بزيارته الأولى لموسكو منذ بدء ولايته الرئاسية في أغسطس/ آب عام 2021.
وكان رئيسي قد صرح خلال مؤتمر صحفي مقتضب قبل توجهه إلى موسكو لإجراء الزيارة، اليوم الأربعاء، قائلا: "الزيارة إلى روسيا تأتي في إطار الرقي بالدبلوماسية مع دول الجوار"، مضيفًا: "مستوى التجارة بين البلدين لم يكن مرضيا ونأمل أن تسهم الزيارة في تقوية التجارة بين البلدين".
وتابع: "سنبحث خلال الزيارة العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات الطاقة والتجارة والفضاء".
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