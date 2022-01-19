الرئيس الإيراني يؤدي الصلاة في الكرملين... صورة

ونشرت وكالة "تسنيم" الإيرانية عبر صفحتها على "تويتر"، صورة تظهر الرئيس الإيراني وهو يؤدي طقوس الصلاة على سجادة صلاة خاصة في مبنى الكرملين.وقام رئيسي اليوم الأربعاء بزيارته الأولى لموسكو منذ بدء ولايته الرئاسية في أغسطس/ آب عام 2021.وكان رئيسي قد صرح خلال مؤتمر صحفي مقتضب قبل توجهه إلى موسكو لإجراء الزيارة، اليوم الأربعاء، قائلا: "الزيارة إلى روسيا تأتي في إطار الرقي بالدبلوماسية مع دول الجوار"، مضيفًا: "مستوى التجارة بين البلدين لم يكن مرضيا ونأمل أن تسهم الزيارة في تقوية التجارة بين البلدين".وتابع: "سنبحث خلال الزيارة العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات الطاقة والتجارة والفضاء".
وقام رئيسي اليوم الأربعاء بزيارته الأولى لموسكو منذ بدء ولايته الرئاسية في أغسطس/ آب عام 2021.
وكان رئيسي قد صرح خلال مؤتمر صحفي مقتضب قبل توجهه إلى موسكو لإجراء الزيارة، اليوم الأربعاء، قائلا: "الزيارة إلى روسيا تأتي في إطار الرقي بالدبلوماسية مع دول الجوار"، مضيفًا: "مستوى التجارة بين البلدين لم يكن مرضيا ونأمل أن تسهم الزيارة في تقوية التجارة بين البلدين".
وتابع: "سنبحث خلال الزيارة العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات الطاقة والتجارة والفضاء".