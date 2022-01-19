الرقم الأعلى على الإطلاق... إسرائيل تسجل 72 ألف إصابة جديدة بكورونا

وقالت الوزارة على ما نقلت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إنها سجلت نحو 72 ألف إصابة جديدة بالوباء، لافتة إلى أن هناك 533 إصابة في حالة وصفت بالصعبة يتم علاجهم في المستشفيات، بينهم 104 يخضعون للتنفس الاصطناعي.وبحسب البيان، سجلت الوزارة 10 حالات وفاة، أمس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8350 حالة.وتشهد إسرائيل ارتفاعا غير مسبوق في عدد الإصابات بكورونا على خلفية تفشي متحور أوميكرون.
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، تسجيل 72 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 الساعة الماضية، في معدل إصابات هو الأعلى منذ تفشي الوباء عام 2020.
وقالت الوزارة على ما نقلت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إنها سجلت نحو 72 ألف إصابة جديدة بالوباء، لافتة إلى أن هناك 533 إصابة في حالة وصفت بالصعبة يتم علاجهم في المستشفيات، بينهم 104 يخضعون للتنفس الاصطناعي.
وبحسب البيان، سجلت الوزارة 10 حالات وفاة، أمس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8350 حالة.
وتشهد إسرائيل ارتفاعا غير مسبوق في عدد الإصابات بكورونا على خلفية تفشي متحور أوميكرون.