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الرقم الأعلى على الإطلاق... إسرائيل تسجل 72 ألف إصابة جديدة بكورونا
الرقم الأعلى على الإطلاق... إسرائيل تسجل 72 ألف إصابة جديدة بكورونا
أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، تسجيل 72 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 الساعة الماضية، في معدل إصابات هو الأعلى منذ تفشي الوباء عام 2020. 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T15:04+0000
2022-01-19T15:04+0000
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وقالت الوزارة على ما نقلت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إنها سجلت نحو 72 ألف إصابة جديدة بالوباء، لافتة إلى أن هناك 533 إصابة في حالة وصفت بالصعبة يتم علاجهم في المستشفيات، بينهم 104 يخضعون للتنفس الاصطناعي.وبحسب البيان، سجلت الوزارة 10 حالات وفاة، أمس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8350 حالة.وتشهد إسرائيل ارتفاعا غير مسبوق في عدد الإصابات بكورونا على خلفية تفشي متحور أوميكرون.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, فيروس كورونا, أوميكرون

الرقم الأعلى على الإطلاق... إسرائيل تسجل 72 ألف إصابة جديدة بكورونا

15:04 GMT 19.01.2022
© AFP 2021 / JACK GUEZجناح خاص بمرضى الفيروس التاجي المستجد "كورونا" في حرم رامبام للرعاية الصحية ، في البداية يتم بناؤه كمرفق طبي تحت الأرض قبل تحويله إلى موقف للسيارات ، والذي أعيد تحويله لاستقبال المرضى مع زيادة حالات COVID-19 ، في مدينة حيفا شمال إسرائيل في 11 أكتوبر / تشرين الأول 2020
جناح خاص بمرضى الفيروس التاجي المستجد كورونا في حرم رامبام للرعاية الصحية ، في البداية يتم بناؤه كمرفق طبي تحت الأرض قبل تحويله إلى موقف للسيارات ، والذي أعيد تحويله لاستقبال المرضى مع زيادة حالات COVID-19 ، في مدينة حيفا شمال إسرائيل في 11 أكتوبر / تشرين الأول 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
© AFP 2021 / JACK GUEZ
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أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، تسجيل 72 ألف إصابة جديدة بكورونا خلال الـ 24 الساعة الماضية، في معدل إصابات هو الأعلى منذ تفشي الوباء عام 2020.
وقالت الوزارة على ما نقلت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية إنها سجلت نحو 72 ألف إصابة جديدة بالوباء، لافتة إلى أن هناك 533 إصابة في حالة وصفت بالصعبة يتم علاجهم في المستشفيات، بينهم 104 يخضعون للتنفس الاصطناعي.
وبحسب البيان، سجلت الوزارة 10 حالات وفاة، أمس، ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 8350 حالة.
وتشهد إسرائيل ارتفاعا غير مسبوق في عدد الإصابات بكورونا على خلفية تفشي متحور أوميكرون.
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