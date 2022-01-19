السلطات الإسرائيلية تهدم منزلين في حي الشيخ جراح وتعتقل 21 شابا تضامنوا مع ملاك المنزلين

ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن مراسلتها في القدس، أن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال حاصرت منزلي عائلة صالحية في حي الشيخ جراح عند الساعة الثالثة فجرا، واعتدت على الشبان المتضامنين مع العائلة بالضرب واعتقلت 21 منهم".وأوضحت الوكالة بأن "قوات الاحتلال اقتحمت المنزلين واعتدت على من فيهما بالضرب قبل أن تعتقل 6 منهم، وتطرد النساء والأطفال إلى العراء".وأشارت إلى "جرافات الاحتلال هدمت المنزلين وشردت نحو 13 من أفرادها في العراء في ظل الأجواء الماطرة والباردة".وكانت السلطات الإسرائيلية أصدرت منتصف ديسمبر/ كانون الأول، قرارا يقضي بإخلاء عائلة صالحية من الأرض بمساحة 6 دونمات تضم منزلا ومشتلا، وسلمت العائلة مهلة لتنفيذ قرار إخلاء أرضه المبني عليها منزله، حتى الـ25 من يناير/ كانون ثاني.وحاصرت القوات الإسرائيلية، الإثنين الماضي، منزل العائلة، وأغلقت الطرق المؤدية إليه لإجبارها على إخلائه، فيما هدد أفراد العائلة بإضرام النار بأنفسهم والمنزل، فيما قامت بلدية القدس تحت حماية قوات الشرطة بإخلاء الأرض المحاذية لمنزل عائلة الصالحية.
أفادت وسائل إعلام فلسطينية بأن السلطات الإسرائيلية هدمت، فجر اليوم الأربعاء، منزلين في حي الشيخ جراح، بالقدس، واعتدت على الشبان المتضامنين مع العائلة المالكة للمنزلين واعتقلت 21 منهم.
ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا"، عن مراسلتها في القدس، أن "قوات كبيرة من جيش الاحتلال حاصرت منزلي عائلة صالحية في حي الشيخ جراح عند الساعة الثالثة فجرا، واعتدت على الشبان المتضامنين مع العائلة بالضرب واعتقلت 21 منهم".
وأوضحت الوكالة بأن "قوات الاحتلال اقتحمت المنزلين واعتدت على من فيهما بالضرب قبل أن تعتقل 6 منهم، وتطرد النساء والأطفال إلى العراء".
وأشارت إلى "جرافات الاحتلال هدمت المنزلين وشردت نحو 13 من أفرادها في العراء في ظل الأجواء الماطرة والباردة".
ولفتت إلى أن "قوات الاحتلال حولت محيط المنزلين إلى منطقة عسكرية مغلقة ومنعت المواطنين من الاقتراب منها".
وكانت السلطات الإسرائيلية أصدرت منتصف ديسمبر/ كانون الأول، قرارا يقضي بإخلاء عائلة صالحية من الأرض بمساحة 6 دونمات تضم منزلا ومشتلا، وسلمت العائلة مهلة لتنفيذ قرار إخلاء أرضه المبني عليها منزله، حتى الـ25 من يناير/ كانون ثاني.
وحاصرت القوات الإسرائيلية، الإثنين الماضي، منزل العائلة، وأغلقت الطرق المؤدية إليه لإجبارها على إخلائه، فيما هدد أفراد العائلة بإضرام النار بأنفسهم والمنزل، فيما قامت بلدية القدس تحت حماية قوات الشرطة بإخلاء الأرض المحاذية لمنزل عائلة الصالحية.