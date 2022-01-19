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السيسي وملك البحرين يؤكدان أهمية الحفاظ على الأمن القومي العربي
السيسي وملك البحرين يؤكدان أهمية الحفاظ على الأمن القومي العربي
تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تناول العديد من القضايا الإقليمية. 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T13:12+0000
2022-01-19T13:12+0000
العالم العربي
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جاء ذلك وفقا لبيان نشرته الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية على "فيسبوك"، اليوم الأربعاء.وأوضح البيان أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.ولفت البيان إلى أن العاهل البحريني أعرب عن تقديره العميق للجهود المصرية التي يتم بذلها على الساحة إقليميا وعربيا لترسيخ دعائم الأمن والسلم في المنطقة والعالم.وتوافق الزعيمان على أهمية تضافر الجهود من أجل مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة بغية حماية الأمن القومي العربي.كما بحث الجانبان موضوعات تخص التعاون الثنائي بين مصر والبحرين، في ضوء العلاقات المتميزة والأخوية بين الدولتين.وأعرب العاهل البحريني عن حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون القائمة مع مصر، بينما أكد الرئيس المصري اعتزاز بلاده بالروابط الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين.وشدد السيسي على أهمية الاستمرار في تعزيز آليات التشاور والتنسيق المتبادل بشأن مجمل القضايا في المنطقة العربية، مؤكدا على ثوابت السياسة المصرية التي تعتبر أن أمن الخليج جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
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العالم العربي, أخبار مصر الآن

السيسي وملك البحرين يؤكدان أهمية الحفاظ على الأمن القومي العربي

13:12 GMT 19.01.2022
© AFP 2021 / ARIS MESSINISالرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
© AFP 2021 / ARIS MESSINIS
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تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، تناول العديد من القضايا الإقليمية.
جاء ذلك وفقا لبيان نشرته الصفحة الرسمية للمتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية على "فيسبوك"، اليوم الأربعاء.
وأوضح البيان أن الجانبين تبادلا وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.
ولفت البيان إلى أن العاهل البحريني أعرب عن تقديره العميق للجهود المصرية التي يتم بذلها على الساحة إقليميا وعربيا لترسيخ دعائم الأمن والسلم في المنطقة والعالم.
وتوافق الزعيمان على أهمية تضافر الجهود من أجل مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة بغية حماية الأمن القومي العربي.
كما بحث الجانبان موضوعات تخص التعاون الثنائي بين مصر والبحرين، في ضوء العلاقات المتميزة والأخوية بين الدولتين.
الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في قمة فيتشغراد في بودابست، المجر، 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.12.2021
السيسي يستقبل رئيسة مجلس النواب البحريني
23 ديسمبر 2021, 13:12 GMT
وأعرب العاهل البحريني عن حرص بلاده على تعزيز أطر التعاون القائمة مع مصر، بينما أكد الرئيس المصري اعتزاز بلاده بالروابط الوثيقة بين البلدين والشعبين الشقيقين.
وشدد السيسي على أهمية الاستمرار في تعزيز آليات التشاور والتنسيق المتبادل بشأن مجمل القضايا في المنطقة العربية، مؤكدا على ثوابت السياسة المصرية التي تعتبر أن أمن الخليج جزءا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري.
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