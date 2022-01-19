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https://arabic.sputniknews.com/20220119/الطيران-المدني-الدولي-يكشف-تفاصيل-جديدة-بشأن-الهبوط-الاضطراري-لطائرة-رايان-إير-العام-الماضي-1056507939.html
الطيران المدني الدولي يكشف تفاصيل جديدة بشأن الهبوط الاضطراري لطائرة "رايان إير" العام الماضي
الطيران المدني الدولي يكشف تفاصيل جديدة بشأن الهبوط الاضطراري لطائرة "رايان إير" العام الماضي
أعلنت منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، اليوم الأربعاء، أن المعلومات التي أدت إلى الهبوط الاضطراري لطائرة "رايان إير" التابعة لشركة الطيران الإيرلندية في... 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T02:03+0000
2022-01-19T02:03+0000
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موسكو، 19 يناير - سبوتنيك. وقالت المنظمة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنه "لم يتم العثور على القنبلة أو الدليل على وجودها.... وبعد عمليات تفتيش مختلفة في بيلاروسيا وليتوانيا، يُعتقد أن تقرير بشأن القنبلة كان كاذبا عن عمد".ويذكر أن طائرة ركاب تابعة لشركة "رايان آير" الأيرلندية كانت متوجهة من العاصمة اليونانية أثينا، إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس، قد هبطتفي 23 مايو/آيار من العام الماضي في مطار مينسك، بعد ورود أنباء عن وجود قنبلة على متنها، لكنه بعد تفقد الطائرة عقب هبوطها أكدت عدم صحة ذلك.واتهم الاتحاد الأوروبي، السلطات البيلاروسية، بأنها "أجبرت طائرة ركاب تابعة لشركة [راين إير] الأيرلندية على الهبوط في مطار مينسك، من أجل اعتقال الصحفي المعارض رومان بروتاسيفيتش، الذي كان على متنها".وبدورها، أعلنت وزارة الداخلية البيلاروسية أن مؤسس قناة "نيكستا" على تطبيق "تلغرام"، رومان بورتاسيفيتش، التي تصنفها روسيا البيضاء على أنها متطرفة، تم اعتقاله من طائرة "راين إير" أثناء توقفها مطار مينسك.
https://arabic.sputniknews.com/20210615/شركة-الطيران-الأيرلندية-لا-يمكننا-تأكيد-المعلومات-بشأن-تلقي-إخطار-التهديد-على-متن-الطائرة-1049255579.html
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مينسك, أخبار بيلاروسيا اليوم, أخبار عالمية, أثينا

الطيران المدني الدولي يكشف تفاصيل جديدة بشأن الهبوط الاضطراري لطائرة "رايان إير" العام الماضي

02:03 GMT 19.01.2022
© AFP 2021 / ONLINER.BY 23 مايو 2021 - قوات الأمن الخاصة البيلاروسية تتحقق من الأمتعة من طائرة "ريان إير بوينغ 737-8AS" (رقم الرحلة FR4978) متوقفة في ساحة مطار مينسك الدولي في مينسك.
 23 مايو 2021 - قوات الأمن الخاصة البيلاروسية تتحقق من الأمتعة من طائرة ريان إير بوينغ 737-8AS (رقم الرحلة FR4978) متوقفة في ساحة مطار مينسك الدولي في مينسك. - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
© AFP 2021 / ONLINER.BY
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أعلنت منظمة الطيران المدني الدولي (إيكاو)، اليوم الأربعاء، أن المعلومات التي أدت إلى الهبوط الاضطراري لطائرة "رايان إير" التابعة لشركة الطيران الإيرلندية في مطار مينسك الدولي العام الماضي، كانت كاذبة.
موسكو، 19 يناير - سبوتنيك. وقالت المنظمة في بيان لها، اليوم الأربعاء، إنه "لم يتم العثور على القنبلة أو الدليل على وجودها.... وبعد عمليات تفتيش مختلفة في بيلاروسيا وليتوانيا، يُعتقد أن تقرير بشأن القنبلة كان كاذبا عن عمد".
طائرة ريان إير، التي كانت تقل المعارض البيلاروسي رومان بروتاسيفيتش على متنها، في مطار مينسك، بيلاروسيا 23 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 15.06.2021
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ويذكر أن طائرة ركاب تابعة لشركة "رايان آير" الأيرلندية كانت متوجهة من العاصمة اليونانية أثينا، إلى العاصمة الليتوانية فيلنيوس، قد هبطتفي 23 مايو/آيار من العام الماضي في مطار مينسك، بعد ورود أنباء عن وجود قنبلة على متنها، لكنه بعد تفقد الطائرة عقب هبوطها أكدت عدم صحة ذلك.
واتهم الاتحاد الأوروبي، السلطات البيلاروسية، بأنها "أجبرت طائرة ركاب تابعة لشركة [راين إير] الأيرلندية على الهبوط في مطار مينسك، من أجل اعتقال الصحفي المعارض رومان بروتاسيفيتش، الذي كان على متنها".
وبدورها، أعلنت وزارة الداخلية البيلاروسية أن مؤسس قناة "نيكستا" على تطبيق "تلغرام"، رومان بورتاسيفيتش، التي تصنفها روسيا البيضاء على أنها متطرفة، تم اعتقاله من طائرة "راين إير" أثناء توقفها مطار مينسك.
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