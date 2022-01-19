تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220119/العراق-يعلن-استئناف-ضخ-النفط-عبر-أنبوب-كركوك-جيهان-التركي-بعد-توقف-دام-ساعات-1056613193.html
العراق يعلن استئناف ضخ النفط عبر أنبوب "كركوك-جيهان" التركي بعد توقف دام ساعات
العراق يعلن استئناف ضخ النفط عبر أنبوب "كركوك-جيهان" التركي بعد توقف دام ساعات
أعلن العراق، اليوم الأربعاء، عن استئناف ضخ النفط الخام عبر أنبوب كركوك – جيهان التركي، وذلك بعد توقف لساعات بسبب انفجار داخل الأراضي التركية. 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T10:36+0000
2022-01-19T10:36+0000
أخبار تركيا اليوم
أسعار النفط اليوم
العراق
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102786/13/1027861397_0:248:4752:2921_1920x0_80_0_0_0262dab40cfeaeed0543389be7d28f62.jpg
وحسب وكالة الأنباء العراقية، قالت وزارة النفط في بيان إنه "تم استئناف ضخ النفط الخام عبر خط أنبوب كركوك جيهان التركي صباح اليوم".وأضافت أنه "تم استئناف الضخ بطاقة (75) ألف برميل يوميا بعد توقف دام ساعات بسبب الحادث الذي تعرض له خط الأنابيب داخل الأراضي التركية".وكان مصدر أمني، قد كشف أن انفجار خط أنابيب نفط كركوك-جيهان نتج عن سقوط برج كهربائي وليس هجوما. حسب "رويترز".وكانت شركة بوتاس التركية الحكومية المشغلة لخطوط الأنابيب قد أعلنت في وقت سابق اليوم إخماد الحريق.وقالت إن تدفق النفط سوف يستأنف قريبا.ولفتت إلى أن سبب الانفجار، الذي وقع قرب الكيلو 511 من خط الأنابيب، "غير معروف".وتسبب انفجار بالقرب من إقليم كهرمان مرعش جنوب شرقي تركيا في توقف تدفق النفط بين كردستان العراق وميناء جيهان التركي.وحسب تقارير، يعتبر الحريق هو أحدث حلقة في سلسلة اضطرابات الإمدادات التي دفعت أسعار الخام العالمية إلى أعلى مستوياتها في 7 سنوات.
https://arabic.sputniknews.com/20220119/مصدر-أمني-يكشف-سبب-انفجار-خط-أنابيب-نفط-كركوك-جيهان-في-تركيا-1056612065.html
العراق
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/102786/13/1027861397_264:0:4488:3168_1920x0_80_0_0_3025775d4fefe66542737794511b0b4b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أخبار تركيا اليوم, أسعار النفط اليوم, العراق

العراق يعلن استئناف ضخ النفط عبر أنبوب "كركوك-جيهان" التركي بعد توقف دام ساعات

10:36 GMT 19.01.2022
© AP Photo / Nabil al-Jouraniالعراق يعرض مناطق جديدة للتنقيب عن النفط والغاز
العراق يعرض مناطق جديدة للتنقيب عن النفط والغاز - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
© AP Photo / Nabil al-Jourani
تابعنا عبر
أعلن العراق، اليوم الأربعاء، عن استئناف ضخ النفط الخام عبر أنبوب كركوك – جيهان التركي، وذلك بعد توقف لساعات بسبب انفجار داخل الأراضي التركية.
وحسب وكالة الأنباء العراقية، قالت وزارة النفط في بيان إنه "تم استئناف ضخ النفط الخام عبر خط أنبوب كركوك جيهان التركي صباح اليوم".
وأضافت أنه "تم استئناف الضخ بطاقة (75) ألف برميل يوميا بعد توقف دام ساعات بسبب الحادث الذي تعرض له خط الأنابيب داخل الأراضي التركية".
وأكدت الوزارة أن "التوقف لن يؤثر على حجم الصادرات التي سيتم تعويضها من خلال ضخ كميات إضافية".
تفجير أنبوب نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
مصدر أمني يكشف سبب انفجار خط أنابيب نفط "كركوك-جيهان" في تركيا
10:14 GMT
وكان مصدر أمني، قد كشف أن انفجار خط أنابيب نفط كركوك-جيهان نتج عن سقوط برج كهربائي وليس هجوما. حسب "رويترز".
وكانت شركة بوتاس التركية الحكومية المشغلة لخطوط الأنابيب قد أعلنت في وقت سابق اليوم إخماد الحريق.
وقالت إن تدفق النفط سوف يستأنف قريبا.
ولفتت إلى أن سبب الانفجار، الذي وقع قرب الكيلو 511 من خط الأنابيب، "غير معروف".
وتسبب انفجار بالقرب من إقليم كهرمان مرعش جنوب شرقي تركيا في توقف تدفق النفط بين كردستان العراق وميناء جيهان التركي.
وحسب تقارير، يعتبر الحريق هو أحدث حلقة في سلسلة اضطرابات الإمدادات التي دفعت أسعار الخام العالمية إلى أعلى مستوياتها في 7 سنوات.
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
10:49 GMTأصوات برلمانية ألمانية تنادي بتسليح أوكرانيا رغم موقف المستشار والخارجية
10:48 GMTالإمارات... الإعلان عن موعد بدء عمل الوحدة الثانية في محطة الطاقة النووية
10:46 GMTالدفاع التركية تعلن تحييد 7 من عناصر "حزب العمال الكردستاني" شمالي سوريا
10:46 GMTعرض فيديو لغارة جوية على قافلة ألمانية خلال سنوات الحرب
10:42 GMTمادورو: سأزور سوريا قريبا ونحن معجبون ببطولة شعبها ضد الإرهاب
10:36 GMTالعراق يعلن استئناف ضخ النفط عبر أنبوب "كركوك-جيهان" التركي بعد توقف دام ساعات
10:33 GMTوزير خارجية كازاخستان: تم إحباط الهجوم على العاصمة نور سلطان بفضل منظمة "الأمن الجماعي"
10:29 GMTكيف تواجه أمريكا حوادث تصادم السفن الحربية في أعالي البحار؟
10:27 GMTتدهور الحالة الصحية للفنان السعودي خالد سامي وتوقف قلبه
10:25 GMTوفاة أكبر معمر في العالم عن عمر 112 عاما
10:23 GMTالطاقة الدولية: سوق النفط تتجه إلى تسجيل فائض رغم أوميكرون
10:18 GMTالكرملين: إذا تمكنت تركيا من التأثير على كييف للوفاء بـ"مينسك" فلا يمكن إلا الترحيب بذلك
10:15 GMTالجيش الأردني ينعى نقيبا من قوات الدفاع الجوي
10:14 GMTمصدر أمني يكشف سبب انفجار خط أنابيب نفط "كركوك-جيهان" في تركيا
09:58 GMTمركز غاماليه: تم الاتفاق على وصول خبراء منظمة الصحة العالمية إلى مواقع إنتاج "سبوتنيك V"
09:54 GMTوكالة إيرانية تكشف النصوص التي تعمل عليها الأطراف في فيينا بخصوص الاتفاق النووي
09:50 GMTوزير الطاقة الإماراتي يقول إنه لا يشعر بالقلق بشأن توقعات زيادة أسعار النفط
09:50 GMTمصر تطبق إجراءات جديدة على السياح القادمين من روسيا ابتداء من السبت المقبل
09:46 GMTمقتل وإصابة مدنيين إثر استهداف "أنصار الله" لمحطة وقود في مأرب
09:42 GMTأنجزت مهمتها... قوات حفظ السلام الروسية تغادر كازاخستان (فيديو)