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https://arabic.sputniknews.com/20220119/العراق-يعلن-استئناف-ضخ-النفط-عبر-أنبوب-كركوك-جيهان-التركي-بعد-توقف-دام-ساعات-1056613193.html
العراق يعلن استئناف ضخ النفط عبر أنبوب "كركوك-جيهان" التركي بعد توقف دام ساعات
العراق يعلن استئناف ضخ النفط عبر أنبوب "كركوك-جيهان" التركي بعد توقف دام ساعات
أعلن العراق، اليوم الأربعاء، عن استئناف ضخ النفط الخام عبر أنبوب كركوك – جيهان التركي، وذلك بعد توقف لساعات بسبب انفجار داخل الأراضي التركية. 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T10:36+0000
2022-01-19T10:36+0000
2022-01-19T10:36+0000
أخبار تركيا اليوم
أسعار النفط اليوم
العراق
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وحسب وكالة الأنباء العراقية، قالت وزارة النفط في بيان إنه "تم استئناف ضخ النفط الخام عبر خط أنبوب كركوك جيهان التركي صباح اليوم".وأضافت أنه "تم استئناف الضخ بطاقة (75) ألف برميل يوميا بعد توقف دام ساعات بسبب الحادث الذي تعرض له خط الأنابيب داخل الأراضي التركية".وكان مصدر أمني، قد كشف أن انفجار خط أنابيب نفط كركوك-جيهان نتج عن سقوط برج كهربائي وليس هجوما. حسب "رويترز".وكانت شركة بوتاس التركية الحكومية المشغلة لخطوط الأنابيب قد أعلنت في وقت سابق اليوم إخماد الحريق.وقالت إن تدفق النفط سوف يستأنف قريبا.ولفتت إلى أن سبب الانفجار، الذي وقع قرب الكيلو 511 من خط الأنابيب، "غير معروف".وتسبب انفجار بالقرب من إقليم كهرمان مرعش جنوب شرقي تركيا في توقف تدفق النفط بين كردستان العراق وميناء جيهان التركي.وحسب تقارير، يعتبر الحريق هو أحدث حلقة في سلسلة اضطرابات الإمدادات التي دفعت أسعار الخام العالمية إلى أعلى مستوياتها في 7 سنوات.
https://arabic.sputniknews.com/20220119/مصدر-أمني-يكشف-سبب-انفجار-خط-أنابيب-نفط-كركوك-جيهان-في-تركيا-1056612065.html
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أخبار تركيا اليوم, أسعار النفط اليوم, العراق
العراق يعلن استئناف ضخ النفط عبر أنبوب "كركوك-جيهان" التركي بعد توقف دام ساعات
أعلن العراق، اليوم الأربعاء، عن استئناف ضخ النفط الخام عبر أنبوب كركوك – جيهان التركي، وذلك بعد توقف لساعات بسبب انفجار داخل الأراضي التركية.
وحسب
وكالة الأنباء العراقية
، قالت وزارة النفط في بيان إنه "تم استئناف ضخ النفط الخام عبر خط أنبوب كركوك جيهان التركي صباح اليوم".
وأضافت أنه "تم استئناف الضخ بطاقة (75) ألف برميل يوميا بعد توقف دام ساعات بسبب الحادث الذي تعرض له خط الأنابيب داخل الأراضي التركية".
وأكدت الوزارة أن "التوقف لن يؤثر على حجم الصادرات التي سيتم تعويضها من خلال ضخ كميات إضافية".
وكان مصدر أمني، قد كشف أن
انفجار خط أنابيب نفط كركوك-جيهان
نتج عن سقوط برج كهربائي وليس هجوما. حسب "رويترز".
وكانت
شركة بوتاس التركية الحكومية
المشغلة لخطوط الأنابيب قد أعلنت في وقت سابق اليوم إخماد الحريق.
وقالت إن تدفق النفط سوف يستأنف قريبا.
ولفتت إلى أن سبب الانفجار، الذي وقع قرب الكيلو 511 من خط الأنابيب، "غير معروف".
وتسبب انفجار بالقرب من إقليم كهرمان مرعش جنوب شرقي تركيا في توقف تدفق النفط بين كردستان العراق وميناء جيهان التركي.
وحسب تقارير، يعتبر الحريق هو أحدث حلقة في سلسلة اضطرابات الإمدادات التي
دفعت أسعار الخام العالمية
إلى أعلى مستوياتها في 7 سنوات.