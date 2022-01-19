الكرملين: إذا تمكنت تركيا من التأثير على كييف للوفاء بـ"مينسك" فلا يمكن إلا الترحيب بذلك

وأشار بيسكوف إلى أن الاختلافات الرئيسية بين روسيا وأوكرانيا مرتبطة بموقف كييف في عملية تنفيذ اتفاقيات مينسك.وعلّق بيسكوف على دعوة بوتين وزيلينسكي إلى تركيا لبحث الخلافات وحلها، قائلا: "نحن نرحب بجهود أي دولة يمكن أن تساعد في حل الوضع في أوكرانيا".وأضاف: "إذا تمكن شركاؤنا الأتراك من التأثير على الأوكرانيين وشجعوهم على الوفاء بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها سابقًا وإلزامهم بذلك، فلا يمكن سوى الترحيب بهذا الوضع".وفي السياق، وصف بيسكوف لقاء لافروف وبلينكن، يوم الجمعة، بالـ"مهم للغاية"، وقال ردا على سؤال عما إذا كان من الممكن تسريع عملية تنسيق الضمانات بعد اجتماع وزيري الخارجية الروسي والأمريكي: "بالطبع، في ضوء المفاوضات التي جرت وعملية صياغة رد من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، فإن الاتصالات كما ذكرتم والتي ستجرى يوم الجمعة مهمة للغاية".وأضاف: "دعنا لا نقول أي شيء الآن، جدول الأعمال واضح تماما. لذلك دعونا ننتظر حتى يوم الجمعة".
أعلن المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، أن موسكو ترحب بجهود أي دولة لحل الوضع في أوكرانيا، مؤكدا أنه إذا تمكنت تركيا من التأثير على كييف ودفعها للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقيات مينسك فهذه خطوة لا يمكن سوى الترحيب بها.
وأشار بيسكوف إلى أن الاختلافات الرئيسية بين روسيا وأوكرانيا مرتبطة بموقف كييف في عملية تنفيذ اتفاقيات مينسك.
وعلّق بيسكوف على دعوة بوتين وزيلينسكي إلى تركيا لبحث الخلافات وحلها، قائلا: "نحن نرحب بجهود أي دولة يمكن أن تساعد في حل الوضع في أوكرانيا".
وأضاف: "إذا تمكن شركاؤنا الأتراك من التأثير على الأوكرانيين وشجعوهم على الوفاء بالاتفاقيات التي تم التوصل إليها سابقًا وإلزامهم بذلك، فلا يمكن سوى الترحيب بهذا الوضع".
وفي السياق، وصف بيسكوف لقاء لافروف وبلينكن، يوم الجمعة، بالـ"مهم للغاية"، وقال ردا على سؤال عما إذا كان من الممكن تسريع عملية تنسيق الضمانات بعد اجتماع وزيري الخارجية الروسي والأمريكي: "بالطبع، في ضوء المفاوضات التي جرت وعملية صياغة رد من الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي، فإن الاتصالات كما ذكرتم والتي ستجرى يوم الجمعة مهمة للغاية".
وأضاف: "دعنا لا نقول أي شيء الآن، جدول الأعمال واضح تماما. لذلك دعونا ننتظر حتى يوم الجمعة".