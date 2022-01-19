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الكرملين ينفي تلقي موسكو عرضا لعقد قمة "روسية - أوكرانية" في مدينة القدس

الكرملين ينفي تلقي موسكو عرضا لعقد قمة "روسية - أوكرانية" في مدينة القدس

نفى المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الأربعاء، تلقي موسكو عرضاً لعقد قمة "روسية - أوكرانية" في مدينة القدس. 19.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-19T18:00+0000

2022-01-19T18:00+0000

2022-01-19T18:02+0000

روسيا

أخبار أوكرانيا

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وأجاب بيسكوف لوكالة "سبوتنيك"، بالنفي، رداً على سؤال الوكالة بشأن ما إذا كانت إسرائيل عرضت على روسيا عقد قمة روسية-أوكرانية في القدس.وذكرت بوابة "أكسيوس"، نقلاً عن مصادرها، في وقت سابق، أن رئيس "الوزراء الإسرائيلي، نفتالي بينيت، اقترح على الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عقد قمة روسية أوكرانية في القدس، في تشرين الأول/أكتوبر الماضي".يشار إلى أن الجانب الأوكراني جاء بفكرة الفعالية وناقشها مع رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق بنيامين نتنياهو في ربيع عام 2021.وكان مكتب رئيس الوزراء بينيت قد ذكر لوكالة "سبوتنيك"، اليوم الأربعاء، أنه "لن يعلق على تقارير حول اقتراح لعقد قمة روسية أوكرانية في القدس".وقال وزير الخارجية الأوكراني، دميتري كوليبا، اليوم الأربعاء، إنه "أجرى محادثة حول صيغة نورماندي، وإن الولايات المتحدة تدعم جهود أوكرانيا وفرنسا وألمانيا في شكل نورماندي لاستئناف عملها على مستوى القادة".وأوضح كوليبا أن "المساعدة العسكرية الأمريكية تسهم في تعزيز القدرة الدفاعية لأوكرانيا، كما يجري العمل مع عدد من الدول الأخرى".وأشار كوليبا، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الأمريكي، أنتون بلينكن، من كييف، إلى أن "الحل الوحيد في هذا الصراع هو حل دبلوماسي، وينبغي على روسيا المشاركة في المباحثات الدبلوماسية تحت مظلة صيغة نورماندي".

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