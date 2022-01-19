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المتحدث باسم الرئيس التركي: أردوغان يزور أوكرانيا في الأسابيع المقبلة
المتحدث باسم الرئيس التركي: أردوغان يزور أوكرانيا في الأسابيع المقبلة
أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين ، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيزور أوكرانيا في الأسابيع المقبلة. 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T07:01+0000
2022-01-19T07:28+0000
العالم
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وقال كالين إن: "رئيس تركيا سيزور أوكرانيا في الأسابيع المقبلة".كما أكد كالين أن أردوغان دعا قادة روسيا وأوكرانيا، فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي، لزيارة البلاد لبحث الخلافات وحلها. وأضاف أن تركيا مستعدة للعب أي دور لتخفيف التوترات بين روسيا وأوكرانيا".
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العالم

المتحدث باسم الرئيس التركي: أردوغان يزور أوكرانيا في الأسابيع المقبلة

07:01 GMT 19.01.2022 (تم التحديث: 07:28 GMT 19.01.2022)
© Sputnik . POOL / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يلتقي مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في سوشتي، روسيا 29 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
© Sputnik . POOL
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أعلن المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين ، أن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان سيزور أوكرانيا في الأسابيع المقبلة.
وقال كالين إن: "رئيس تركيا سيزور أوكرانيا في الأسابيع المقبلة".
كما أكد كالين أن أردوغان دعا قادة روسيا وأوكرانيا، فلاديمير بوتين وفلاديمير زيلينسكي، لزيارة البلاد لبحث الخلافات وحلها.
وأضاف أن تركيا مستعدة للعب أي دور لتخفيف التوترات بين روسيا وأوكرانيا".
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