المحكمة الاتحادية في العراق تصدر قرارا بشأن دعوى عدم دستورية جلسة البرلمان الأولى
10:51 GMT 19.01.2022 (تم التحديث: 11:16 GMT 19.01.2022)
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الأربعاء، قرارا بشأن دعوى عدم دستورية الجلسة الأولى للبرلمان الجديد.
بغداد – سبوتنيك. وقالت المحكمة في قرار الحكم إنه "تم تأجيل النظر في الدعوى إلى يوم 25 يناير الجاري للتدقيق"، واكتفت بالاستماع إلى إفادة الطرفين.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق (أعلى سلطة قضائية في البلاد)، في 13 كانون الثاني/يناير الجاري، إيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان بشكل مؤقت وذلك إثر شكوتين تقدم بها النائبان باسم خشان ومحمود داود سلمان بوجود "مخالفات" دستورية وللنظام الداخلي للبرلمان خلال الجلسة الأولى المنعقدة في التاسع من الشهر الجاري والتي أسفرت عن انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان وحاكم الزاملي وشاخوان عبد الله لمنصبي النائب الأول والنائب الثاني لرئيس البرلمان.
وقررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق (أعلى سلطة قضائية في البلاد)، في 13 كانون الثاني/يناير الجاري، إيقاف عمل هيئة رئاسة البرلمان بشكل مؤقت وذلك إثر شكوتين تقدم بها النائبان باسم خشان ومحمود داود سلمان بوجود "مخالفات" دستورية وللنظام الداخلي للبرلمان خلال الجلسة الأولى المنعقدة في التاسع من الشهر الجاري والتي أسفرت عن انتخاب محمد الحلبوسي رئيسا للبرلمان وحاكم الزاملي وشاخوان عبد الله لمنصبي النائب الأول والنائب الثاني لرئيس البرلمان.
13 يناير, 12:55 GMT
وقررت المحكمة وفق الحكم الصادر عنها، "إيقاف عمل هيئة رئاسة مجلس النواب المنتخبة في الجلسة الأولى لمجلس النواب المنعقدة في تاريخ 9/1/2022 إيقافا مؤقتا لحين حسم الدعويين".
وأضافت: "صدر القرار بالاتفاق باتاً وملزماً للسلطات كافة".
وحسم محمد الحلبوسي رئاسة البرلمان العراقي لصالحه، الأحد الماضي، بعد منافسة مع محمود المشهداني أكبر الأعضاء سنا في البرلمان.
وحصل الحلبوسي على 200 صوت، والمشهداني على 14 صوتا، ووصل عدد الأوراق الباطلة إلى 14 صوتا، حسب مراسل "سبوتنيك".
وشهدت الجلسة إصابة رئيس السن في البرلمان العراقي محمود المشهداني بوعكة صحية، إثر تدافع واعتداءات بين أعضاء كتل نيابية مختلفة في مجلس النواب، وخرج المشهداني، من مبنى البرلمان محمولا، فيما أفادت وكالة الأنباء العراقية، إنه "تم نقل المشهداني إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية".
وأضافت: "صدر القرار بالاتفاق باتاً وملزماً للسلطات كافة".
وحسم محمد الحلبوسي رئاسة البرلمان العراقي لصالحه، الأحد الماضي، بعد منافسة مع محمود المشهداني أكبر الأعضاء سنا في البرلمان.
وحصل الحلبوسي على 200 صوت، والمشهداني على 14 صوتا، ووصل عدد الأوراق الباطلة إلى 14 صوتا، حسب مراسل "سبوتنيك".
وشهدت الجلسة إصابة رئيس السن في البرلمان العراقي محمود المشهداني بوعكة صحية، إثر تدافع واعتداءات بين أعضاء كتل نيابية مختلفة في مجلس النواب، وخرج المشهداني، من مبنى البرلمان محمولا، فيما أفادت وكالة الأنباء العراقية، إنه "تم نقل المشهداني إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية".