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المحكمة تفرج عن بوروشينكو وتجرده من جوازات سفره
المحكمة تفرج عن بوروشينكو وتجرده من جوازات سفره
حكمت محكمة مقاطعة بيشيرسكي في كييف، اليوم الأربعاء، بإجراء لضبط النفس حيال رئيس أوكرانيا السابق بيوتر بوروشينكو، المتهم بقضية الخيانة العظمى وتمويل الإرهاب. 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T13:21+0000
2022-01-19T13:23+0000
أخبار أوكرانيا
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وأُفرج عن بوروشينكو في قاعة المحكمة بموجب تعهد شخصي خلال جلسة المحاكمة.كما أمرت المحكمة بوروشينكو بتسليم جوازات سفره الخارجية.وقال بوروشينكو إنه سيواصل أنشطته السياسية بالرغم من قرار المحكمة بسحب جوازات السفر الخاصة به.ووقعت اشتباكات مع الشرطة بالقرب من مبنى محكمة منطقة بيشيرسك في كييف، حيث كانت تتم محاكمة بيترو بوروشينكو، حيث حاول أنصاره تركيب مواقد للتدفئة.وبدأ أنصار بوروشينكو، يوم الأربعاء، بالتجمع بالقرب من المحكمة وحاولوا تنظيم أماكن للتدفئة، ومواقد لصنع الشاي، لكن الشرطة طلبت إزالة هذه الهياكل، وتم حل الوضع الذي يتسم بالهدوء حاليًا.ويذكر أنه، في 20 كانون الأول/ ديسمبر، اتُهم الرئيس الخامس لأوكرانيا، بيترو بوروشينكو، بالخيانة العظمى.وقال محامي الرئيس السابق إيغور غولوفان، إن "محكمة منطقة بيشيرسك في كييف سمحت باعتقال رئيس أوكرانيا السابق بيترو بوروشينكو بغرض تسليمه قسراً إلى جلسة استماع للمحكمة".في 17 ديسمبر 2021، غادر بوروشينكو البلاد وذهب في جولة دبلوماسية، كان من المقرر خلالها زيارة تركيا وبولندا، وفي وقت لاحق، وعد الرئيس السابق بالعودة إلى وطنه في 17 يناير/كانون الثاني.وأضاف المحامي أن الدفاع عن بوروشينكو طلب من محكمة منطقة بيشيرسك في كييف تحديد موعد الجلسة في 17 يناير، عندما يعود رئيس الدولة السابق إلى أوكرانيا.
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أخبار أوكرانيا

المحكمة تفرج عن بوروشينكو وتجرده من جوازات سفره

13:21 GMT 19.01.2022 (تم التحديث: 13:23 GMT 19.01.2022)
© Sputnik . Stringer / الذهاب إلى بنك الصورالرئيس الأوكراني السابق، زعيم حزب التضامن الأوروبي بترو بوروشينكو، قبل الاجتماع الاستثنائي لبرلمان أوكرانيا في كييف  30 مارس 2020
الرئيس الأوكراني السابق، زعيم حزب التضامن الأوروبي بترو بوروشينكو، قبل الاجتماع الاستثنائي لبرلمان أوكرانيا في كييف  30 مارس 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
© Sputnik . Stringer
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حكمت محكمة مقاطعة بيشيرسكي في كييف، اليوم الأربعاء، بإجراء لضبط النفس حيال رئيس أوكرانيا السابق بيوتر بوروشينكو، المتهم بقضية الخيانة العظمى وتمويل الإرهاب.
وأُفرج عن بوروشينكو في قاعة المحكمة بموجب تعهد شخصي خلال جلسة المحاكمة.
كما أمرت المحكمة بوروشينكو بتسليم جوازات سفره الخارجية.
وقال بوروشينكو إنه سيواصل أنشطته السياسية بالرغم من قرار المحكمة بسحب جوازات السفر الخاصة به.
ووقعت اشتباكات مع الشرطة بالقرب من مبنى محكمة منطقة بيشيرسك في كييف، حيث كانت تتم محاكمة بيترو بوروشينكو، حيث حاول أنصاره تركيب مواقد للتدفئة.
وبدأ أنصار بوروشينكو، يوم الأربعاء، بالتجمع بالقرب من المحكمة وحاولوا تنظيم أماكن للتدفئة، ومواقد لصنع الشاي، لكن الشرطة طلبت إزالة هذه الهياكل، وتم حل الوضع الذي يتسم بالهدوء حاليًا.
ويذكر أنه، في 20 كانون الأول/ ديسمبر، اتُهم الرئيس الخامس لأوكرانيا، بيترو بوروشينكو، بالخيانة العظمى.
وقال محامي الرئيس السابق إيغور غولوفان، إن "محكمة منطقة بيشيرسك في كييف سمحت باعتقال رئيس أوكرانيا السابق بيترو بوروشينكو بغرض تسليمه قسراً إلى جلسة استماع للمحكمة".
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في 17 ديسمبر 2021، غادر بوروشينكو البلاد وذهب في جولة دبلوماسية، كان من المقرر خلالها زيارة تركيا وبولندا، وفي وقت لاحق، وعد الرئيس السابق بالعودة إلى وطنه في 17 يناير/كانون الثاني.
وأضاف المحامي أن الدفاع عن بوروشينكو طلب من محكمة منطقة بيشيرسك في كييف تحديد موعد الجلسة في 17 يناير، عندما يعود رئيس الدولة السابق إلى أوكرانيا.
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