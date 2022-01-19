https://arabic.sputniknews.com/20220119/المحكمة-تفرج-عن-بوروشينكو-وتجرده-من-جوازات-سفره-احتياطا-1056696629.html

المحكمة تفرج عن بوروشينكو وتجرده من جوازات سفره

المحكمة تفرج عن بوروشينكو وتجرده من جوازات سفره

حكمت محكمة مقاطعة بيشيرسكي في كييف، اليوم الأربعاء، بإجراء لضبط النفس حيال رئيس أوكرانيا السابق بيوتر بوروشينكو، المتهم بقضية الخيانة العظمى وتمويل الإرهاب. 19.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-19T13:21+0000

2022-01-19T13:21+0000

2022-01-19T13:23+0000

أخبار أوكرانيا

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وأُفرج عن بوروشينكو في قاعة المحكمة بموجب تعهد شخصي خلال جلسة المحاكمة.كما أمرت المحكمة بوروشينكو بتسليم جوازات سفره الخارجية.وقال بوروشينكو إنه سيواصل أنشطته السياسية بالرغم من قرار المحكمة بسحب جوازات السفر الخاصة به.ووقعت اشتباكات مع الشرطة بالقرب من مبنى محكمة منطقة بيشيرسك في كييف، حيث كانت تتم محاكمة بيترو بوروشينكو، حيث حاول أنصاره تركيب مواقد للتدفئة.وبدأ أنصار بوروشينكو، يوم الأربعاء، بالتجمع بالقرب من المحكمة وحاولوا تنظيم أماكن للتدفئة، ومواقد لصنع الشاي، لكن الشرطة طلبت إزالة هذه الهياكل، وتم حل الوضع الذي يتسم بالهدوء حاليًا.ويذكر أنه، في 20 كانون الأول/ ديسمبر، اتُهم الرئيس الخامس لأوكرانيا، بيترو بوروشينكو، بالخيانة العظمى.وقال محامي الرئيس السابق إيغور غولوفان، إن "محكمة منطقة بيشيرسك في كييف سمحت باعتقال رئيس أوكرانيا السابق بيترو بوروشينكو بغرض تسليمه قسراً إلى جلسة استماع للمحكمة".في 17 ديسمبر 2021، غادر بوروشينكو البلاد وذهب في جولة دبلوماسية، كان من المقرر خلالها زيارة تركيا وبولندا، وفي وقت لاحق، وعد الرئيس السابق بالعودة إلى وطنه في 17 يناير/كانون الثاني.وأضاف المحامي أن الدفاع عن بوروشينكو طلب من محكمة منطقة بيشيرسك في كييف تحديد موعد الجلسة في 17 يناير، عندما يعود رئيس الدولة السابق إلى أوكرانيا.

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