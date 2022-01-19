https://arabic.sputniknews.com/20220119/النفط-يسجل-أعلى-مستوى-له-منذ-2014-وقفزة-في-الأسعار-1056510468.html

النفط يسجل أعلى مستوى له منذ 2014 وقفزة في الأسعار

النفط يسجل أعلى مستوى له منذ 2014 وقفزة في الأسعار

سجل النفط، اليوم الأربعاء، أعلى مستوى له في 7 سنوات، وارتفعت الأسعار لليوم الرابع على التوالي بسبب مخاوف من نقص المعروض في 2022. 19.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-19T06:55+0000

2022-01-19T06:55+0000

2022-01-19T06:55+0000

اقتصاد

أسعار النفط اليوم

فيروس كورونا

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ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.44 دولار بما يعادل 1.7 بالمئة إلى 88.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 02:30 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد تقدمها 1.2 بالمئة في الجلسة السابقة؛ حسب "رويترز". وكان خام القياس قد صعد إلى 89.05 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2014.كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.51 دولار أو 1.8 بالمئة إلى 86.94 دولار للبرميل، لتواصل مكاسبها بعد أن سجلت زيادة 1.9 بالمئة يوم الثلاثاء. وقفز خام غرب تكساس الوسيط في وقت سابق إلى قمة عند 87.08 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول 2014.ويأتي ذلك في الوقت الذي يتوقع فيه محللون نقص المعروض من النفط في 2022، وهز ما يعود لأسباب منها تزايد الطلب بشكل يفوق بكثير ما كان متوقعا في ظل السلالة أوميكرون شديدة العدوى المتحورة من فيروس كورونا، إذ يشير البعض إلى عودة سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل.

https://arabic.sputniknews.com/20220113/أمريكا-تطرح-كميات-من-احتياطي-النفط-الاستراتيجي-في-السوق-خلال-أسابيع-1056094876.html

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اقتصاد, أسعار النفط اليوم, فيروس كورونا