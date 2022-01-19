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https://arabic.sputniknews.com/20220119/النفط-يسجل-أعلى-مستوى-له-منذ-2014-وقفزة-في-الأسعار-1056510468.html
النفط يسجل أعلى مستوى له منذ 2014 وقفزة في الأسعار
النفط يسجل أعلى مستوى له منذ 2014 وقفزة في الأسعار
سجل النفط، اليوم الأربعاء، أعلى مستوى له في 7 سنوات، وارتفعت الأسعار لليوم الرابع على التوالي بسبب مخاوف من نقص المعروض في 2022. 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T06:55+0000
2022-01-19T06:55+0000
اقتصاد
أسعار النفط اليوم
فيروس كورونا
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ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.44 دولار بما يعادل 1.7 بالمئة إلى 88.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 02:30 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد تقدمها 1.2 بالمئة في الجلسة السابقة؛ حسب "رويترز". وكان خام القياس قد صعد إلى 89.05 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2014.كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.51 دولار أو 1.8 بالمئة إلى 86.94 دولار للبرميل، لتواصل مكاسبها بعد أن سجلت زيادة 1.9 بالمئة يوم الثلاثاء. وقفز خام غرب تكساس الوسيط في وقت سابق إلى قمة عند 87.08 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول 2014.ويأتي ذلك في الوقت الذي يتوقع فيه محللون نقص المعروض من النفط في 2022، وهز ما يعود لأسباب منها تزايد الطلب بشكل يفوق بكثير ما كان متوقعا في ظل السلالة أوميكرون شديدة العدوى المتحورة من فيروس كورونا، إذ يشير البعض إلى عودة سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل.
https://arabic.sputniknews.com/20220113/أمريكا-تطرح-كميات-من-احتياطي-النفط-الاستراتيجي-في-السوق-خلال-أسابيع-1056094876.html
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اقتصاد, أسعار النفط اليوم, فيروس كورونا

النفط يسجل أعلى مستوى له منذ 2014 وقفزة في الأسعار

06:55 GMT 19.01.2022
© REUTERS / Angus Mordantنفط
نفط - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
© REUTERS / Angus Mordant
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سجل النفط، اليوم الأربعاء، أعلى مستوى له في 7 سنوات، وارتفعت الأسعار لليوم الرابع على التوالي بسبب مخاوف من نقص المعروض في 2022.
ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.44 دولار بما يعادل 1.7 بالمئة إلى 88.95 دولار للبرميل بحلول الساعة 02:30 بتوقيت غرينتش، وذلك بعد تقدمها 1.2 بالمئة في الجلسة السابقة؛ حسب "رويترز".
وكان خام القياس قد صعد إلى 89.05 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2014.
شركة تاتنفت الروسية لإنتاج النفط - سبوتنيك عربي, 1920, 13.01.2022
أمريكا تطرح كميات من احتياطي النفط الاستراتيجي في السوق خلال أسابيع
13 يناير, 21:49 GMT
كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.51 دولار أو 1.8 بالمئة إلى 86.94 دولار للبرميل، لتواصل مكاسبها بعد أن سجلت زيادة 1.9 بالمئة يوم الثلاثاء.
وقفز خام غرب تكساس الوسيط في وقت سابق إلى قمة عند 87.08 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول 2014.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يتوقع فيه محللون نقص المعروض من النفط في 2022، وهز ما يعود لأسباب منها تزايد الطلب بشكل يفوق بكثير ما كان متوقعا في ظل السلالة أوميكرون شديدة العدوى المتحورة من فيروس كورونا، إذ يشير البعض إلى عودة سعر النفط إلى 100 دولار للبرميل.
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