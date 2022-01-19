اليوم... انطلاق المرحلة الأولى من بيع تذاكر مونديال قطر 2022

وأعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، عبر منصاتها المختلفة رسميا عن انطلاق مرحلة بيع التذاكر اليوم.هذا وسوف يكشف "فيفا" اليوم عن كافة تفاصيل المرحلة الأولى من بيع التذاكر فيما يخص أسعار التذاكر وطريقة حجز التذاكر وآلية الموافقة عليها بالإضافة لعدد من التفاصيل.وتستضيف قطر كأس العالم بكرة القدم لأول في المنطقة العربية والشرق الأوسط خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين. وسوف تجري منافسات البطولة على 8 ملاعب هي (خليفة الدولي، الجنوب، المدينة التعليمية، أحمد بن علي، الثمامة، 974، البيت الذي يستضيف حفل الافتتاح ولوسيل ملعب المباراة النهائية) وتم تجربة كافة ملاعب البطولة من خلال استضافة عدد من البطولات بالإضافة إلى بطولة كأس العرب.
هذا وسوف يكشف "فيفا" اليوم عن كافة تفاصيل المرحلة الأولى من بيع التذاكر فيما يخص أسعار التذاكر وطريقة حجز التذاكر وآلية الموافقة عليها بالإضافة لعدد من التفاصيل.
وتستضيف قطر كأس العالم بكرة القدم لأول في المنطقة العربية والشرق الأوسط خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين. وسوف تجري منافسات البطولة على 8 ملاعب هي (خليفة الدولي، الجنوب، المدينة التعليمية، أحمد بن علي، الثمامة، 974، البيت الذي يستضيف حفل الافتتاح ولوسيل ملعب المباراة النهائية) وتم تجربة كافة ملاعب البطولة من خلال استضافة عدد من البطولات بالإضافة إلى بطولة كأس العرب.