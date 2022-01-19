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اليوم... انطلاق المرحلة الأولى من بيع تذاكر مونديال قطر 2022
اليوم... انطلاق المرحلة الأولى من بيع تذاكر مونديال قطر 2022
تفتتح اليوم الأربعاء 19 يناير المرحلة الأولى من عملية بيع تذاكر بطولة "كأس العالم 2022" المقرر إقامتها في قطر. 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T05:48+0000
2022-01-19T05:48+0000
أسعار تذاكر المباريات
بطولة كأس العالم 2022
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وأعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، عبر منصاتها المختلفة رسميا عن انطلاق مرحلة بيع التذاكر اليوم.هذا وسوف يكشف "فيفا" اليوم عن كافة تفاصيل المرحلة الأولى من بيع التذاكر فيما يخص أسعار التذاكر وطريقة حجز التذاكر وآلية الموافقة عليها بالإضافة لعدد من التفاصيل.وتستضيف قطر كأس العالم بكرة القدم لأول في المنطقة العربية والشرق الأوسط خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين. وسوف تجري منافسات البطولة على 8 ملاعب هي (خليفة الدولي، الجنوب، المدينة التعليمية، أحمد بن علي، الثمامة، 974، البيت الذي يستضيف حفل الافتتاح ولوسيل ملعب المباراة النهائية) وتم تجربة كافة ملاعب البطولة من خلال استضافة عدد من البطولات بالإضافة إلى بطولة كأس العرب.
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أسعار تذاكر المباريات, بطولة كأس العالم 2022

اليوم... انطلاق المرحلة الأولى من بيع تذاكر مونديال قطر 2022

05:48 GMT 19.01.2022
© Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacyملعب البيت، ضمن ملاعب قطر في كأس العالم 2022 بسعة 60 ألف متفرج
ملعب البيت، ضمن ملاعب قطر في كأس العالم 2022 بسعة 60 ألف متفرج - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
© Photo / Supreme Committee for Delivery & Legacy
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تفتتح اليوم الأربعاء 19 يناير المرحلة الأولى من عملية بيع تذاكر بطولة "كأس العالم 2022" المقرر إقامتها في قطر.
وأعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث، عبر منصاتها المختلفة رسميا عن انطلاق مرحلة بيع التذاكر اليوم.
هذا وسوف يكشف "فيفا" اليوم عن كافة تفاصيل المرحلة الأولى من بيع التذاكر فيما يخص أسعار التذاكر وطريقة حجز التذاكر وآلية الموافقة عليها بالإضافة لعدد من التفاصيل.
وتستضيف قطر كأس العالم بكرة القدم لأول في المنطقة العربية والشرق الأوسط خلال الفترة من 21 نوفمبر إلى 18 ديسمبر المقبلين. وسوف تجري منافسات البطولة على 8 ملاعب هي (خليفة الدولي، الجنوب، المدينة التعليمية، أحمد بن علي، الثمامة، 974، البيت الذي يستضيف حفل الافتتاح ولوسيل ملعب المباراة النهائية) وتم تجربة كافة ملاعب البطولة من خلال استضافة عدد من البطولات بالإضافة إلى بطولة كأس العرب.
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