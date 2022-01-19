انخفاض شعبية بايدن إلى ما دون مستوى تأييد ترامب

واشنطن - سبوتنيك. وقال بيان شركة "مورنينغ كونسلت" التي أجرت المسح، إن 40% من الناخبين يوافقون على أداء بايدن، و56% يرفضون – أدنى وأعلى نسبتان سجلتا خلال 50 دراسة استقصائية أجريت منذ توليه منصبه".نسبة الموافقة البالغة 40% هي أدنى دعم لبايدن منذ أن أصبح رئيسا قبل عام. في يناير/ كانون الثاني عام 2018، حصل دونالد ترامب على نسبة رفض تتراوح بين 45% و50%.ومع ذلك، فإن أداء بايدن أفضل بشكل واضح من ترامب عندما يتعلق الأمر بالناخبين الذين يصنفون طريقة تعامله مع مجموعة من القضايا خلال عامهم الأول.وأضاف البيان: "من بين الناخبين المستقلين العاديين، حصل بايدن على درجات أفضل مما حصل عليه ترامب قبل أربع سنوات في مجال الرعاية الصحية وتغير المناخ والعلاقات الخارجية، لكن أداءه كان أقل من أداء سلفه في الوظائف والاقتصاد".
ومع ذلك، فإن أداء بايدن أفضل بشكل واضح من ترامب عندما يتعلق الأمر بالناخبين الذين يصنفون طريقة تعامله مع مجموعة من القضايا خلال عامهم الأول.
وأضاف البيان: "من بين الناخبين المستقلين العاديين، حصل بايدن على درجات أفضل مما حصل عليه ترامب قبل أربع سنوات في مجال الرعاية الصحية وتغير المناخ والعلاقات الخارجية، لكن أداءه كان أقل من أداء سلفه في الوظائف والاقتصاد".