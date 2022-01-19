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انخفاض شعبية بايدن إلى ما دون مستوى تأييد ترامب
انخفاض شعبية بايدن إلى ما دون مستوى تأييد ترامب
كشف استطلاع رأي حديث، اليوم الأربعاء، عن عدم قبول 56% من الأمريكيين بالأداء الوظيفي للرئيس جو بايدن مع دخول عامه الثاني في المنصب، مما يجعله أقل شعبية من سلفه... 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T14:37+0000
2022-01-19T14:37+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
جو بايدن
دونالد ترامب
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واشنطن - سبوتنيك. وقال بيان شركة "مورنينغ كونسلت" التي أجرت المسح، إن 40% من الناخبين يوافقون على أداء بايدن، و56% يرفضون – أدنى وأعلى نسبتان سجلتا خلال 50 دراسة استقصائية أجريت منذ توليه منصبه".نسبة الموافقة البالغة 40% هي أدنى دعم لبايدن منذ أن أصبح رئيسا قبل عام. في يناير/ كانون الثاني عام 2018، حصل دونالد ترامب على نسبة رفض تتراوح بين 45% و50%.ومع ذلك، فإن أداء بايدن أفضل بشكل واضح من ترامب عندما يتعلق الأمر بالناخبين الذين يصنفون طريقة تعامله مع مجموعة من القضايا خلال عامهم الأول.وأضاف البيان: "من بين الناخبين المستقلين العاديين، حصل بايدن على درجات أفضل مما حصل عليه ترامب قبل أربع سنوات في مجال الرعاية الصحية وتغير المناخ والعلاقات الخارجية، لكن أداءه كان أقل من أداء سلفه في الوظائف والاقتصاد".
https://arabic.sputniknews.com/20220119/الادعاء-الأمريكي-يقدم-أدلة-على-ارتكاب-عائلة-ترامب-عمليات-احتيال-1056696870.html
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الولايات المتحدة الأمريكية, جو بايدن, دونالد ترامب

انخفاض شعبية بايدن إلى ما دون مستوى تأييد ترامب

14:37 GMT 19.01.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUEالرئيس الأمريكي جو بايدن، واشنطن، الولايات المتحدة 21 ديسمبر 2021
الرئيس الأمريكي جو بايدن، واشنطن، الولايات المتحدة 21 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
© REUTERS / KEVIN LAMARQUE
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كشف استطلاع رأي حديث، اليوم الأربعاء، عن عدم قبول 56% من الأمريكيين بالأداء الوظيفي للرئيس جو بايدن مع دخول عامه الثاني في المنصب، مما يجعله أقل شعبية من سلفه دونالد ترامب قبل أربع سنوات.
واشنطن - سبوتنيك. وقال بيان شركة "مورنينغ كونسلت" التي أجرت المسح، إن 40% من الناخبين يوافقون على أداء بايدن، و56% يرفضون – أدنى وأعلى نسبتان سجلتا خلال 50 دراسة استقصائية أجريت منذ توليه منصبه".
نسبة الموافقة البالغة 40% هي أدنى دعم لبايدن منذ أن أصبح رئيسا قبل عام. في يناير/ كانون الثاني عام 2018، حصل دونالد ترامب على نسبة رفض تتراوح بين 45% و50%.
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ومع ذلك، فإن أداء بايدن أفضل بشكل واضح من ترامب عندما يتعلق الأمر بالناخبين الذين يصنفون طريقة تعامله مع مجموعة من القضايا خلال عامهم الأول.
وأضاف البيان: "من بين الناخبين المستقلين العاديين، حصل بايدن على درجات أفضل مما حصل عليه ترامب قبل أربع سنوات في مجال الرعاية الصحية وتغير المناخ والعلاقات الخارجية، لكن أداءه كان أقل من أداء سلفه في الوظائف والاقتصاد".
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