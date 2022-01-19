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https://arabic.sputniknews.com/20220119/انفجار-مجهول-في-خط-أنابيب-نفط-جنوبي-تركيا-فيديو-1056510975.html
انفجار مجهول في خط أنابيب نفط جنوبي تركيا... فيديو
انفجار مجهول في خط أنابيب نفط جنوبي تركيا... فيديو
وقع انفجار في خط أنابيب للنفط بولاية قهرمان مرعش التركية تسبب بإغلاق الطريق السريع الذي يربط المدينة بولاية غازي عينتاب. 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T07:11+0000
2022-01-19T07:11+0000
2022-01-19T07:27+0000
نفط
انفجار
أخبار تركيا اليوم
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وبحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية، أن انفجارا مجهولا وقع مساء الثلاثاء في خط الأنابيب تسبب في اندلاع حريق، ليتم إغلاق الطريق السريع بين الولايتين.وأضافت أن العديد من سيارات الإطفاء والإسعاف توجهت إلى المنطقة.ونقلت الوكالة عن عمر فاروق جوشكون والي قهرمان مرعش، أن الحريق حدث نتيجة انفجار لم يعرف سببه بعد، وأن عمليات الإطفاء مستمرة.مضيفا أن الانفجار لم يوقع ضحايا ومعربا عن أمله بإخماده بأقرب وقت ممكن.من جانبها أعلنت شركة "بوتاش" التركية لأنابيب النفط والغاز الطبيعي، عن إيقاف ضخ النفط وإغلاق الصمامات عقب الحادث مباشرة.
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feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
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نفط, انفجار, أخبار تركيا اليوم
انفجار مجهول في خط أنابيب نفط جنوبي تركيا... فيديو 07:11 GMT 19.01.2022 (تم التحديث: 07:27 GMT 19.01.2022)
وقع انفجار في خط أنابيب للنفط بولاية قهرمان مرعش التركية تسبب بإغلاق الطريق السريع الذي يربط المدينة بولاية غازي عينتاب.
وبحسب ما نقلته وكالة "الأناضول" التركية، أن
انفجارا مجهولا وقع مساء الثلاثاء في خط الأنابيب
تسبب في اندلاع حريق، ليتم إغلاق الطريق السريع بين الولايتين.
وأضافت أن العديد من سيارات الإطفاء والإسعاف توجهت إلى المنطقة.
ونقلت الوكالة عن عمر فاروق جوشكون والي قهرمان مرعش، أن الحريق حدث نتيجة انفجار لم يعرف سببه بعد، وأن عمليات الإطفاء مستمرة.
مضيفا أن الانفجار لم يوقع ضحايا ومعربا عن أمله بإخماده بأقرب وقت ممكن.
من جانبها أعلنت شركة "بوتاش" التركية لأنابيب النفط والغاز الطبيعي، عن إيقاف ضخ النفط وإغلاق الصمامات عقب الحادث مباشرة.