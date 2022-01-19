https://arabic.sputniknews.com/20220119/بايدن-يقول-إنه-ينظر-بإمكانية-عقد-قمة-جديدة-مع-بوتين-1056710966.html

بايدن يقول إنه ينظر بإمكانية عقد قمة جديدة مع بوتين

بايدن يقول إنه ينظر بإمكانية عقد قمة جديدة مع بوتين

قال الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الخميس، إنه يدرس إمكانية عقد قمة جديدة مع نظيره الروسي، فلاديمير بوتين. 19.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-19T23:21+0000

2022-01-19T23:21+0000

2022-01-19T23:21+0000

روسيا

جو بايدن

أمريكا الشمالية

أخبار العالم الآن

فلاديمير بوتين

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واشنطن، 20 يناير - سبوتنيك. وأكد الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي، قائلا: "نعم، ما زلت أعتقد أن مثل هذا الاحتمال موجود".وكان جو بايدن قد حذر من "كارثة" إذا ما أقدم فلاديمير بوتين على غزو أوكرانيا، متوقعا قيام الرئيس الروسي بتحرك داخل أوكرانيا، لكنه قال إن الإقدام على غزو شامل سيؤدي إلى رد واسع النطاق سيكون مكلفا لروسيا ولاقتصادها.وأضاف جو بايدن في مؤتمر صحفي، عقد في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء "توقعي أنه سيتحرك... لابد أن يقوم بشيء". وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، متحدثا أمام السفارة الأمريكية في كييف، إن واشنطن تفضل حل الموقف مع موسكو بشأن أوكرانيا سلميا.ووصل بلينكن إلى أوكرانيا في إطار زيارة مخططة. وقال بلينكن:ورفضت روسيا مرارا اتهامات الغرب وأوكرانيا بالتصعيد، قائلة إنها لا تهدد أحدًا ولن تهاجم أحدًا، وأنها تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقًا لتقديرها الخاص، وهذا لا يهدد أحدًا ولا ينبغي أن تقلق أحدا.بالإضافة إلى ذلك، صرحت روسيا مرارًا وتكرارًا أن التحدث إليها بلغة العقوبات يأتي بنتائج عكسية.

https://arabic.sputniknews.com/20220119/بايدن-يحذر-من-كارثة-إذا-غزت-روسيا-أوكرانيا-1056710373.html

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روسيا, جو بايدن, أمريكا الشمالية, أخبار العالم الآن, فلاديمير بوتين