بايدن يقول إنه ينظر بإمكانية عقد قمة جديدة مع بوتين

واشنطن، 20 يناير - سبوتنيك. وأكد الرئيس الأمريكي في مؤتمر صحفي، قائلا: "نعم، ما زلت أعتقد أن مثل هذا الاحتمال موجود".وكان جو بايدن قد حذر من "كارثة" إذا ما أقدم فلاديمير بوتين على غزو أوكرانيا، متوقعا قيام الرئيس الروسي بتحرك داخل أوكرانيا، لكنه قال إن الإقدام على غزو شامل سيؤدي إلى رد واسع النطاق سيكون مكلفا لروسيا ولاقتصادها.وأضاف جو بايدن في مؤتمر صحفي، عقد في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء "توقعي أنه سيتحرك... لابد أن يقوم بشيء". وفي وقت سابق من مساء الأربعاء، قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، متحدثا أمام السفارة الأمريكية في كييف، إن واشنطن تفضل حل الموقف مع موسكو بشأن أوكرانيا سلميا.ووصل بلينكن إلى أوكرانيا في إطار زيارة مخططة. وقال بلينكن:ورفضت روسيا مرارا اتهامات الغرب وأوكرانيا بالتصعيد، قائلة إنها لا تهدد أحدًا ولن تهاجم أحدًا، وأنها تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقًا لتقديرها الخاص، وهذا لا يهدد أحدًا ولا ينبغي أن تقلق أحدا.بالإضافة إلى ذلك، صرحت روسيا مرارًا وتكرارًا أن التحدث إليها بلغة العقوبات يأتي بنتائج عكسية.
وكان جو بايدن قد حذر من "كارثة" إذا ما أقدم فلاديمير بوتين على غزو أوكرانيا، متوقعا قيام الرئيس الروسي بتحرك داخل أوكرانيا، لكنه قال إن الإقدام على غزو شامل سيؤدي إلى رد واسع النطاق سيكون مكلفا لروسيا ولاقتصادها.
وأضاف جو بايدن في مؤتمر صحفي، عقد في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء "توقعي أنه سيتحرك... لابد أن يقوم بشيء".