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بطولة الأمم الأفريقية 2021
انطلقت بطولة كأس الأمم الأفريقية في الكاميرون في 9 يناير/كانون الثاني 2022 بعد أن تم تأجيل موعدها الأصلي في 2021 بسبب الجائحة. وتجرى مباريات البطولة على ستة ملاعب في خمس مدن كاميرونية.
https://arabic.sputniknews.com/20220119/بث-مباشر-لمباراة-مصر-والسودان-في-كأس-الأمم-الأفريقية-1056707388.html
بث مباشر لمباراة مصر (0) والسودان (0) في كأس الأمم الأفريقية (الشوط الأول)
بث مباشر لمباراة مصر (0) والسودان (0) في كأس الأمم الأفريقية (الشوط الأول)
تنطلق بعد قليل مباراة المنتخب المصري لكرة القدم مع نظيره السوداني ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول لبطولة أمم أفريقيا بالكاميرون، لحسم بطاقة... 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T18:30+0000
2022-01-19T19:01+0000
بطولة الأمم الأفريقية 2021
رياضة
منتخب مصر الوطني
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رياضة, منتخب مصر الوطني, новый онлайн для белой редактуры
محمد صلاح مع منتخب مصر - سبوتنيك عربي

بث مباشر لمباراة مصر (0) والسودان (0) في كأس الأمم الأفريقية (الشوط الأول)

18:30 GMT 19.01.2022 (تم التحديث: 19:01 GMT 19.01.2022)
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يتبع
تنطلق بعد قليل مباراة المنتخب المصري لكرة القدم مع نظيره السوداني ضمن منافسات الجولة الثالثة والأخيرة بالدور الأول لبطولة أمم أفريقيا بالكاميرون، لحسم بطاقة التأهل لدور الـ16 بالبطولة.
الجديد أولاًالقديم أولاً
19:06 GMT 19.01.2022
رأسية مصرية بعيدة عن مرمى الحارس السوداني
19:04 GMT 19.01.2022
تسديدة قوية للمهاجم السوداني محمد عبدالرحمن فوق عارضة الشناوي
19:03 GMT 19.01.2022
محمد النني يسدد كرة صاروخية فوق عارضة الحارس السوداني محمد المصطفى
19:02 GMT 19.01.2022
بداية قوية للفراعنة
19:01 GMT 19.01.2022
انطلاق أحداث الشوط الأول
18:57 GMT 19.01.2022
عزف السلام الوطني للسودان
18:57 GMT 19.01.2022
مدرب منتخب مصر كارلوس كيروش قبل مباراة السودان:
"نحن نحترم جميع الفرق في البطولة ، ونركز دائمًا على إعداد أفضل فريق ممكن لكل مباراة. لا توجد حالات كورونا في الفريق، وهذا شيء رائع. نحن جاهزون لخوض مباراة كبيرة ضد السودان والتأهل للدور القادم. أنا سعيد بالأداء الذي قدمه اللاعبون في المباراة الماضية.
18:56 GMT 19.01.2022
عزف النشيد الوطني لجمهورية مصر العربية
18:55 GMT 19.01.2022
نزول المنتخبان المصري والسوداني إلى أرض الملعب
18:54 GMT 19.01.2022
18:53 GMT 19.01.2022
18:52 GMT 19.01.2022
18:51 GMT 19.01.2022
18:51 GMT 19.01.2022
18:48 GMT 19.01.2022
18:33 GMT 19.01.2022
طاقم التحكيم:
البتسواني جوشوا بوندو، يساعده في إدارة هذه المواجهة كل من: جيرسون إيميليانو دوس سانتوس، مساعد أول، وجيمس فريدريك إميل، مساعد ثان، وهيلدر مارتينز دي كارفالهو، حكما رابعا، وباملاك تيسيما، حكم فيديو، وبشري كربوبي، حكم فيديو مساعد.
18:32 GMT 19.01.2022
تشكيل منتخب مصر:
حراسة المرمى: محمد الشناوي.
خط الدفاع: أيمن أشرف - أحمد حجازي - محمد عبد المنعم - عمر كمال.
خط الوسط: عمرو السولية - محمد النني - عبد الله السعيد.
خط الهجوم: عمر مرموش - محمد صلاح - مصطفى محمد.
تشكيل منتخب السودان:
حارس مرمى: محمد المصطفى.
خط الدفاع: مصطفى الفادني، مصطفى كرشوم، الصادق الجريف، مازن محمدين.
خط الوسط: ضياء محجوب، والي الدين خضر، محمد الرشيد.
خط الهجوم: محمد عبدالرحمن، عبدالرؤوف يعقوب، محمد زرقة.
18:32 GMT 19.01.2022
تعادلت غينيا بيساو بدون أهداف أمام السودان قبل أن تخسر بهدف لمحمد صلاح أمام مصر فى الجولة الثانية.
18:32 GMT 19.01.2022
فاز منتخب نيجيريا على مصر 1-0 فى الجولة الأولى ثم 3-1 على السودان فى الجولة الثانية.
18:32 GMT 19.01.2022
تتصدر نيجيريا المجموعة الرابعة برصيد 6 نقاط وستواجه الليلة غينيا بيساو التي تمتلك رصيد نقطة واحدة.
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18:30 GMTبث مباشر لمباراة مصر (0) والسودان (0) في كأس الأمم الأفريقية (الشوط الأول)
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