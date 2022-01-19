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https://arabic.sputniknews.com/20220119/بريطانيا-التضخم-يتجاوز-الـ-5-خلال-ديسمبر-كأعلى-معدل-منذ-30-عاما-1056693615.html
بريطانيا... التضخم يتجاوز الـ 5% خلال ديسمبر كأعلى معدل منذ 30 عاما
بريطانيا... التضخم يتجاوز الـ 5% خلال ديسمبر كأعلى معدل منذ 30 عاما
كشفت بيانات رسمية في بريطانيا ارتفاع التضخم في البلاد، إلى 5.4 في المئة خلال الشهر الماضي، في معدل هو الأعلى منذ 30 عاما. 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T14:21+0000
2022-01-19T14:21+0000
التضخم
بريطانيا
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القاهرة - سبوتنيك. وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية نقلا عن بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أن "معدل التضخم ارتفع إلى 5.4 الشهر الماضي، وهو الأعلى منذ عام 1992".وأوضحت الشبكة البريطانية أن التضخم ارتفع خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي، إلى 5.4 في المئة مقارنة بـ5.1 في المئة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وهو ما أدى لارتفاع أسعار المواد الغذائية والأثاث والملابس.وكشفت أن أسعار الغذاء شهدت أكبر زيادة في الأسعار على أساس سنوي، عند 4.2 في المئة، لأكثر من ثماني سنوات بينما بالنسبة للملابس، كان التضخم عند أعلى مستوى له منذ أربعة أعوام ونصف.وتابعت أنه من المتوقع حدوث المزيد من الضغوط التصاعدية على التضخم في نيسان/أبريل، حيث قد يؤدي تحديد سقف جديد لأسعار الطاقة إلى ارتفاع فواتير ملايين الأسر بنسبة 50 في المئة.وأوضحت "سكاي نيوز" أن الارتفاع في تكلفة المعيشة يضع ضغوطا على بنك إنجلترا لاتخاذ مزيد من الإجراءات، بعد أن رفع بالفعل أسعار الفائدة من 0.1% إلى 0.25%، الشهر الماضي.ووفق شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة صامويل تومبس، إن التضخم يجب أن يظل بالقرب من معدل نوفمبر على مدى الأشهر الأربعة المقبلة، قبل أن يرتفع إلى 6% في أبريل ثم ينخفض بشكل حاد.وأوضح أن أرقام التضخم الصادمة "مرتفعة بشكل غير مريح" بالنسبة لبنك إنجلترا، الذي عادة ما يستجيب لارتفاع التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة من المستوى القياسي المنخفض البالغ 0.1%.ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية، اليوم، لاتخاذ قرار بشأن السياسة النقدية، بعد يوم واحد فقط من حث صندوق النقد الدولي على رفع أسعار الفائدة.
https://arabic.sputniknews.com/20200819/قفزة-بمعدل-التضخم-في-بريطانيا-على-نحو-غير-متوقع-1046306677.html
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التضخم, بريطانيا

بريطانيا... التضخم يتجاوز الـ 5% خلال ديسمبر كأعلى معدل منذ 30 عاما

14:21 GMT 19.01.2022
© REUTERS / STAFFبورصة فرانكفورت
بورصة فرانكفورت - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
© REUTERS / STAFF
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كشفت بيانات رسمية في بريطانيا ارتفاع التضخم في البلاد، إلى 5.4 في المئة خلال الشهر الماضي، في معدل هو الأعلى منذ 30 عاما.
القاهرة - سبوتنيك. وذكرت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية نقلا عن بيانات رسمية، اليوم الأربعاء، أن "معدل التضخم ارتفع إلى 5.4 الشهر الماضي، وهو الأعلى منذ عام 1992".
وأوضحت الشبكة البريطانية أن التضخم ارتفع خلال كانون الأول/ديسمبر الماضي، إلى 5.4 في المئة مقارنة بـ5.1 في المئة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وهو ما أدى لارتفاع أسعار المواد الغذائية والأثاث والملابس.
بورصة فرانكفورت - سبوتنيك عربي, 1920, 19.08.2020
قفزة بمعدل التضخم في بريطانيا على نحو غير متوقع
19 أغسطس 2020, 09:34 GMT
وكشفت أن أسعار الغذاء شهدت أكبر زيادة في الأسعار على أساس سنوي، عند 4.2 في المئة، لأكثر من ثماني سنوات بينما بالنسبة للملابس، كان التضخم عند أعلى مستوى له منذ أربعة أعوام ونصف.
وتابعت أنه من المتوقع حدوث المزيد من الضغوط التصاعدية على التضخم في نيسان/أبريل، حيث قد يؤدي تحديد سقف جديد لأسعار الطاقة إلى ارتفاع فواتير ملايين الأسر بنسبة 50 في المئة.
وأوضحت "سكاي نيوز" أن الارتفاع في تكلفة المعيشة يضع ضغوطا على بنك إنجلترا لاتخاذ مزيد من الإجراءات، بعد أن رفع بالفعل أسعار الفائدة من 0.1% إلى 0.25%، الشهر الماضي.
ووفق شبكة "سي إن إن" الأمريكية، قال كبير الاقتصاديين في المملكة المتحدة صامويل تومبس، إن التضخم يجب أن يظل بالقرب من معدل نوفمبر على مدى الأشهر الأربعة المقبلة، قبل أن يرتفع إلى 6% في أبريل ثم ينخفض بشكل حاد.
وأوضح أن أرقام التضخم الصادمة "مرتفعة بشكل غير مريح" بالنسبة لبنك إنجلترا، الذي عادة ما يستجيب لارتفاع التضخم عن طريق رفع أسعار الفائدة من المستوى القياسي المنخفض البالغ 0.1%.
ومن المقرر أن تجتمع لجنة السياسة النقدية، اليوم، لاتخاذ قرار بشأن السياسة النقدية، بعد يوم واحد فقط من حث صندوق النقد الدولي على رفع أسعار الفائدة.
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