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https://arabic.sputniknews.com/20220119/بلينكن-أمريكا-تفضل-حل-الوضع-مع-روسيا-بشأن-أوكرانيا-سلميا--1056610745.html
بلينكن: أمريكا تفضل حل الوضع مع روسيا بشأن أوكرانيا سلميا
بلينكن: أمريكا تفضل حل الوضع مع روسيا بشأن أوكرانيا سلميا
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ، متحدثا أمام السفارة الأمريكية في كييف، إن واشنطن تفضل حل الموقف مع موسكو بشأن أوكرانيا سلميا. 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T09:42+0000
2022-01-19T09:42+0000
2022-01-19T09:42+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
أخبار روسيا
أخبار أوكرانيا
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وفي وقت سابق، وصل بلينكن إلى أوكرانيا في إطار زيارة مخططة. وقال بلينكن: ورفضت روسيا مرارًا اتهامات الغرب وأوكرانيا بالتصعيد، قائلة إنها لا تهدد أحدًا ولن تهاجم أحدًا، وأنها تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقًا لتقديرها الخاص، وهذا لا يهدد أحدًا ولا ينبغي أن تقلق أحدا. بالإضافة إلى ذلك، صرحت روسيا مرارًا وتكرارًا أن التحدث إليها بلغة العقوبات يأتي بنتائج عكسية.
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الأخبار
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سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/07e5/05/1f/1049118255_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_2b8d2355c583696a01fbd84eab53afd2.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الولايات المتحدة الأمريكية, أخبار روسيا, أخبار أوكرانيا
بلينكن: أمريكا تفضل حل الوضع مع روسيا بشأن أوكرانيا سلميا
قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن ، متحدثا أمام السفارة الأمريكية في كييف، إن واشنطن تفضل حل الموقف مع موسكو بشأن أوكرانيا سلميا.
وفي وقت سابق، وصل بلينكن إلى أوكرانيا في إطار زيارة مخططة. وقال بلينكن:
آمل بصدق وصدق أن نبقى على الطريق الدبلوماسي السلمي.
ورفضت روسيا مرارًا اتهامات الغرب وأوكرانيا بالتصعيد، قائلة إنها لا تهدد أحدًا ولن تهاجم أحدًا، وأنها تنقل قواتها داخل أراضيها ووفقًا لتقديرها الخاص، وهذا لا يهدد أحدًا ولا ينبغي أن تقلق أحدا.
بالإضافة إلى ذلك،
صرحت روسيا
مرارًا وتكرارًا أن التحدث إليها بلغة العقوبات يأتي بنتائج عكسية.