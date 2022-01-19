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https://arabic.sputniknews.com/20220119/بوتاس-التركية-تعلن-آخر-تطورات-حريق-خط-أنابيب-كركوك-جيهان-1056521025.html
بوتاس التركية تعلن آخر تطورات حريق خط أنابيب "كركوك-جيهان"
بوتاس التركية تعلن آخر تطورات حريق خط أنابيب "كركوك-جيهان"
أعلنت شركة بوتاس التركية الحكومية المشغلة لخطوط الأنابيب اليوم إخماد حريق نشب في خط أنابيب كركوك-جيهان، وقالت إن تدفق النفط سوف يستأنف في غضون ساعة واحدة. 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T08:03+0000
2022-01-19T08:03+0000
2022-01-19T08:03+0000
أخبار تركيا اليوم
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وأكدت الشركة، في بيان، بحسب رويترز، أن السلطات أخمدت، اليوم الأربعاء، الحريق بالقرب من خط أنابيب كركوك- جيهان، و"اتخذت فرق بوتاس كافة الإجراءات اللازمة وسيبدأ تدفق النفط في غضون ساعة واحدة".ولفتت إلى أن سبب الانفجار، الذي وقع قرب الكيلو 511 من خط الأنابيب، "غير معروف".وتسبب انفجار بالقرب من إقليم كهرمان مرعش جنوب شرقي تركيا في توقف تدفق النفط بين كردستان العراق وميناء جيهان التركي.وأشارت الوكالة إلى أن الحريق هو أحدث حلقة في سلسلة اضطرابات الإمدادات التي دفعت أسعار الخام العالمية إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أخبار تركيا اليوم
بوتاس التركية تعلن آخر تطورات حريق خط أنابيب "كركوك-جيهان"
أعلنت شركة بوتاس التركية الحكومية المشغلة لخطوط الأنابيب اليوم إخماد حريق نشب في خط أنابيب كركوك-جيهان، وقالت إن تدفق النفط سوف يستأنف في غضون ساعة واحدة.
وأكدت الشركة، في بيان، بحسب رويترز، أن السلطات أخمدت، اليوم الأربعاء، الحريق بالقرب من خط أنابيب كركوك- جيهان، و"اتخذت فرق بوتاس كافة الإجراءات اللازمة وسيبدأ تدفق النفط في غضون ساعة واحدة".
ولفتت إلى أن سبب الانفجار، الذي وقع قرب الكيلو 511 من خط الأنابيب، "غير معروف".
وتسبب انفجار بالقرب من إقليم كهرمان مرعش جنوب شرقي تركيا في توقف تدفق النفط بين كردستان العراق وميناء جيهان التركي.
وأشارت الوكالة إلى أن الحريق هو أحدث حلقة في سلسلة اضطرابات الإمدادات التي دفعت أسعار الخام العالمية إلى أعلى مستوياتها في سبع سنوات.