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https://arabic.sputniknews.com/20220119/بوتين-خلال-لقاء-الرئيس-الإيراني-الوضع-في-أفغانستان-يقلقنا-1056697148.html
بوتين خلال لقاء الرئيس الإيراني: الوضع في أفغانستان يقلقنا
بوتين خلال لقاء الرئيس الإيراني: الوضع في أفغانستان يقلقنا
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، الوضع في أفغانستان "بالمقلق"، معربا عن رغبته في مناقشة هذه المسألة، ومعرفة موقف... 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T13:31+0000
2022-01-19T13:31+0000
2022-01-19T13:51+0000
روسيا
العالم
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وقال بوتين: "الوضع في أفغانستان يقلقنا".وأضاف: "بالطبع، من المهم للغاية بالنسبة لي أن أعرف موقفك من خطة العمل الشاملة المشتركة".وأضاف بوتين: "إن التجارة بين البلدين زادت بأكثر من 38% العام الماضي، على الرغم من جائحة فيروس كورونا".
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روسيا, العالم
بوتين خلال لقاء الرئيس الإيراني: الوضع في أفغانستان يقلقنا 13:31 GMT 19.01.2022 (تم التحديث: 13:51 GMT 19.01.2022) يتبع
وصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين خلال لقائه الرئيس الإيراني ابراهيم رئيسي، الوضع في أفغانستان "بالمقلق"، معربا عن رغبته في مناقشة هذه المسألة، ومعرفة موقف طهران من خطة العمل المشتركة.
وقال بوتين: "الوضع في أفغانستان يقلقنا".
وأضاف: "بالطبع، من المهم للغاية بالنسبة لي أن أعرف موقفك من خطة العمل الشاملة المشتركة".
وأضاف بوتين: "إن التجارة بين البلدين زادت بأكثر من 38% العام الماضي، على الرغم من جائحة فيروس كورونا".