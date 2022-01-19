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تدهور الحالة الصحية للفنان السعودي خالد سامي وتوقف قلبه
تدهور الحالة الصحية للفنان السعودي خالد سامي وتوقف قلبه
أعلن نجل الفنان السعودية خالد سامي، عن تدهورت الحالة الصحية لوالده، بعد توقف القلب. 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T10:27+0000
2022-01-19T10:27+0000
أخبار السعودية اليوم
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وقال تركي ابن الفنان السعودي، في تغريدة له، إن "والده في العناية المركزة والوضع سيء وتوقف قلبه".وكان تركي خالد سامي أعلن، في يوليو/ تموز الماضي، توقف قلب والده لمدة 4 دقائق، مشيرا إلى عودة النبض سريعا بعد عملية إنعاش قلبه.ونقل الفنان السعودي خالد سامي إلى المستشفى، في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعرضه لانتكاسة صحية مفاجئة. وأوضح كل من زوجة سامي، وقريبه إبراهيم الدسيماني، أنه يعاني حاليا من صعوبة في التنفس، وهو ما تطلب نقله إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف.وتدهورت حالة الفنان السعودي الصحية خلال الأشهر الماضية، ونجا من خطر كبير يهدد حياته، بعد نجاح عملية زراعة كبد في الصين. وكشفت زوجته عائدة العتيبي، عن توجيه الديوان الملكي السعودي بعلاج زوجها في الصين بعد تقدمه لطلب العلاج. وأوضحت أن الفنان أصيب قبل فترة بفشل كلوي مفاجئ، بعد إصابته بمرض في الكبد خلال شهر رمضان الماضي.
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أخبار السعودية اليوم

تدهور الحالة الصحية للفنان السعودي خالد سامي وتوقف قلبه

10:27 GMT 19.01.2022
© Photo / wikipediaمدينة الرياض
مدينة الرياض - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
© Photo / wikipedia
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أعلن نجل الفنان السعودية خالد سامي، عن تدهورت الحالة الصحية لوالده، بعد توقف القلب.
وقال تركي ابن الفنان السعودي، في تغريدة له، إن "والده في العناية المركزة والوضع سيء وتوقف قلبه".
وكان تركي خالد سامي أعلن، في يوليو/ تموز الماضي، توقف قلب والده لمدة 4 دقائق، مشيرا إلى عودة النبض سريعا بعد عملية إنعاش قلبه.
ونقل الفنان السعودي خالد سامي إلى المستشفى، في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعرضه لانتكاسة صحية مفاجئة. وأوضح كل من زوجة سامي، وقريبه إبراهيم الدسيماني، أنه يعاني حاليا من صعوبة في التنفس، وهو ما تطلب نقله إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف.
وتدهورت حالة الفنان السعودي الصحية خلال الأشهر الماضية، ونجا من خطر كبير يهدد حياته، بعد نجاح عملية زراعة كبد في الصين. وكشفت زوجته عائدة العتيبي، عن توجيه الديوان الملكي السعودي بعلاج زوجها في الصين بعد تقدمه لطلب العلاج. وأوضحت أن الفنان أصيب قبل فترة بفشل كلوي مفاجئ، بعد إصابته بمرض في الكبد خلال شهر رمضان الماضي.
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