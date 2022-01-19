تدهور الحالة الصحية للفنان السعودي خالد سامي وتوقف قلبه

وقال تركي ابن الفنان السعودي، في تغريدة له، إن "والده في العناية المركزة والوضع سيء وتوقف قلبه".وكان تركي خالد سامي أعلن، في يوليو/ تموز الماضي، توقف قلب والده لمدة 4 دقائق، مشيرا إلى عودة النبض سريعا بعد عملية إنعاش قلبه.ونقل الفنان السعودي خالد سامي إلى المستشفى، في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعرضه لانتكاسة صحية مفاجئة. وأوضح كل من زوجة سامي، وقريبه إبراهيم الدسيماني، أنه يعاني حاليا من صعوبة في التنفس، وهو ما تطلب نقله إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف.وتدهورت حالة الفنان السعودي الصحية خلال الأشهر الماضية، ونجا من خطر كبير يهدد حياته، بعد نجاح عملية زراعة كبد في الصين. وكشفت زوجته عائدة العتيبي، عن توجيه الديوان الملكي السعودي بعلاج زوجها في الصين بعد تقدمه لطلب العلاج. وأوضحت أن الفنان أصيب قبل فترة بفشل كلوي مفاجئ، بعد إصابته بمرض في الكبد خلال شهر رمضان الماضي.
ونقل الفنان السعودي خالد سامي إلى المستشفى، في يناير/ كانون الثاني الماضي، بعد تعرضه لانتكاسة صحية مفاجئة. وأوضح كل من زوجة سامي، وقريبه إبراهيم الدسيماني، أنه يعاني حاليا من صعوبة في التنفس، وهو ما تطلب نقله إلى المستشفى بواسطة سيارة إسعاف.
وتدهورت حالة الفنان السعودي الصحية خلال الأشهر الماضية، ونجا من خطر كبير يهدد حياته، بعد نجاح عملية زراعة كبد في الصين. وكشفت زوجته عائدة العتيبي، عن توجيه الديوان الملكي السعودي بعلاج زوجها في الصين بعد تقدمه لطلب العلاج. وأوضحت أن الفنان أصيب قبل فترة بفشل كلوي مفاجئ، بعد إصابته بمرض في الكبد خلال شهر رمضان الماضي.