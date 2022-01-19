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https://arabic.sputniknews.com/20220119/تقرير-أوميكرون-يحتل-72--من-الإصابات-بكورونا-في-الشهر-الماضي-1056619211.html
تقرير: أوميكرون يحتل 72 % من الإصابات بكورونا في الشهر الماضي
تقرير: أوميكرون يحتل 72 % من الإصابات بكورونا في الشهر الماضي
أفاد التقرير الأسبوعي لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن متحور "أوميكرون، سجل نحو 72 في المئة من الإصابات بفيروس كورونا في الشهر الماضي، في العالم، في... 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T12:21+0000
2022-01-19T12:21+0000
أوميكرون
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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المنظمة، أنه: "من بين 405739 تسلسلًا (جينياً للإصابات بفيروس كورونا في العالمً) تم تحميله إلى (قاعدة بيانات "غيسايد") ، مع عينات تم الحصول عليها خلال الثلاثين يومًا الماضية، 291000 (71.9 في المئة) عبارة عن سلالة "أوميكرون"، 113652 (28 في المئة) سلالة "دلتا" ، 47 (أقل من 0.1 في المئة ) لـ" غاما " "سلالة من فيروس كورونا، 10 (أقل من 0.1 في المئة) لسلالة" ألفا "، وثلاثة متواليات تمثل متغيرات أخرى متداولة (بما في ذلك سلالات"ميو" و "ليامبدا").وتمت الإشارة إلى أن الخبراء قاموا بفحص العينات الواردة، خلال الفترة من 16 كانون الأول/ديسمبر 2021 إلى 14 كانون الثاني/يناير 2022.وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، في وقت سابق، أن متحوّر "أوميكرون"، الذي ظهر في جنوب أفريقيا العام الماضي، يحتمل أن يكون أكثر انتشاراً من سلالة "دلتا".
https://arabic.sputniknews.com/20220118/الصحة-العالمية-القول-بأن-أوميكرون-مرض-حميد-قول-مضلل-وقد-نشهد-المزيد-من-المتحورات-1056499906.html
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أوميكرون

تقرير: أوميكرون يحتل 72 % من الإصابات بكورونا في الشهر الماضي

12:21 GMT 19.01.2022
© REUTERS / JEENAH MOONاختبار فحص كورونا، كوفيد-19، مع تفشي سلالة أوميكرون، في نيويورك، الولايات المتحدة 27 ديسمبر 2021
اختبار فحص كورونا، كوفيد-19، مع تفشي سلالة أوميكرون، في نيويورك، الولايات المتحدة 27 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
© REUTERS / JEENAH MOON
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أفاد التقرير الأسبوعي لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن متحور "أوميكرون، سجل نحو 72 في المئة من الإصابات بفيروس كورونا في الشهر الماضي، في العالم، في الوقت الذي شغلت متحورة "دلتا" 28 في المئة من الإصابات.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المنظمة، أنه: "من بين 405739 تسلسلًا (جينياً للإصابات بفيروس كورونا في العالمً) تم تحميله إلى (قاعدة بيانات "غيسايد") ، مع عينات تم الحصول عليها خلال الثلاثين يومًا الماضية، 291000 (71.9 في المئة) عبارة عن سلالة "أوميكرون"، 113652 (28 في المئة) سلالة "دلتا" ، 47 (أقل من 0.1 في المئة ) لـ" غاما " "سلالة من فيروس كورونا، 10 (أقل من 0.1 في المئة) لسلالة" ألفا "، وثلاثة متواليات تمثل متغيرات أخرى متداولة (بما في ذلك سلالات"ميو" و "ليامبدا").
تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، يحضر مؤتمرا صحفيا في جنيف، سويسرا، 20 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 18.01.2022
الصحة العالمية: القول بأن أوميكرون مرض حميد قول مضلل وقد نشهد المزيد من المتحورات
أمس, 17:11 GMT
وتمت الإشارة إلى أن الخبراء قاموا بفحص العينات الواردة، خلال الفترة من 16 كانون الأول/ديسمبر 2021 إلى 14 كانون الثاني/يناير 2022.
وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، في وقت سابق، أن متحوّر "أوميكرون"، الذي ظهر في جنوب أفريقيا العام الماضي، يحتمل أن يكون أكثر انتشاراً من سلالة "دلتا".
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