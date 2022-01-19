تقرير: أوميكرون يحتل 72 % من الإصابات بكورونا في الشهر الماضي

موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المنظمة، أنه: "من بين 405739 تسلسلًا (جينياً للإصابات بفيروس كورونا في العالمً) تم تحميله إلى (قاعدة بيانات "غيسايد") ، مع عينات تم الحصول عليها خلال الثلاثين يومًا الماضية، 291000 (71.9 في المئة) عبارة عن سلالة "أوميكرون"، 113652 (28 في المئة) سلالة "دلتا" ، 47 (أقل من 0.1 في المئة ) لـ" غاما " "سلالة من فيروس كورونا، 10 (أقل من 0.1 في المئة) لسلالة" ألفا "، وثلاثة متواليات تمثل متغيرات أخرى متداولة (بما في ذلك سلالات"ميو" و "ليامبدا").وتمت الإشارة إلى أن الخبراء قاموا بفحص العينات الواردة، خلال الفترة من 16 كانون الأول/ديسمبر 2021 إلى 14 كانون الثاني/يناير 2022.وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، في وقت سابق، أن متحوّر "أوميكرون"، الذي ظهر في جنوب أفريقيا العام الماضي، يحتمل أن يكون أكثر انتشاراً من سلالة "دلتا".
أفاد التقرير الأسبوعي لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن متحور "أوميكرون، سجل نحو 72 في المئة من الإصابات بفيروس كورونا في الشهر الماضي، في العالم، في الوقت الذي شغلت متحورة "دلتا" 28 في المئة من الإصابات.
موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المنظمة، أنه: "من بين 405739 تسلسلًا (جينياً للإصابات بفيروس كورونا في العالمً) تم تحميله إلى (قاعدة بيانات "غيسايد") ، مع عينات تم الحصول عليها خلال الثلاثين يومًا الماضية، 291000 (71.9 في المئة) عبارة عن سلالة "أوميكرون"، 113652 (28 في المئة) سلالة "دلتا" ، 47 (أقل من 0.1 في المئة ) لـ" غاما " "سلالة من فيروس كورونا، 10 (أقل من 0.1 في المئة) لسلالة" ألفا "، وثلاثة متواليات تمثل متغيرات أخرى متداولة (بما في ذلك سلالات"ميو" و "ليامبدا").