https://arabic.sputniknews.com/20220119/تقرير-أوميكرون-يحتل-72--من-الإصابات-بكورونا-في-الشهر-الماضي-1056619211.html

تقرير: أوميكرون يحتل 72 % من الإصابات بكورونا في الشهر الماضي

تقرير: أوميكرون يحتل 72 % من الإصابات بكورونا في الشهر الماضي

أفاد التقرير الأسبوعي لمنظمة الصحة العالمية، اليوم الأربعاء، أن متحور "أوميكرون، سجل نحو 72 في المئة من الإصابات بفيروس كورونا في الشهر الماضي، في العالم، في... 19.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-19T12:21+0000

2022-01-19T12:21+0000

2022-01-19T12:21+0000

أوميكرون

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موسكو - سبوتنيك. وجاء في بيان المنظمة، أنه: "من بين 405739 تسلسلًا (جينياً للإصابات بفيروس كورونا في العالمً) تم تحميله إلى (قاعدة بيانات "غيسايد") ، مع عينات تم الحصول عليها خلال الثلاثين يومًا الماضية، 291000 (71.9 في المئة) عبارة عن سلالة "أوميكرون"، 113652 (28 في المئة) سلالة "دلتا" ، 47 (أقل من 0.1 في المئة ) لـ" غاما " "سلالة من فيروس كورونا، 10 (أقل من 0.1 في المئة) لسلالة" ألفا "، وثلاثة متواليات تمثل متغيرات أخرى متداولة (بما في ذلك سلالات"ميو" و "ليامبدا").وتمت الإشارة إلى أن الخبراء قاموا بفحص العينات الواردة، خلال الفترة من 16 كانون الأول/ديسمبر 2021 إلى 14 كانون الثاني/يناير 2022.وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت، في وقت سابق، أن متحوّر "أوميكرون"، الذي ظهر في جنوب أفريقيا العام الماضي، يحتمل أن يكون أكثر انتشاراً من سلالة "دلتا".

https://arabic.sputniknews.com/20220118/الصحة-العالمية-القول-بأن-أوميكرون-مرض-حميد-قول-مضلل-وقد-نشهد-المزيد-من-المتحورات-1056499906.html

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أوميكرون