تميم بن حمد يوجه رسالة إلى أمير الكويت

جاء ذلك خلال زيارته إلى الكويت، اليوم الأربعاء، حسبما أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية القطرية.وقال وزير الخارجية القطري: "سعدت بزيارة الكويت اليوم لنقل رسالة خطية من أمير البلاد إلى نظيره الكويتي".ولفت محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى أن الرسالة التي نقلها إلى أمير الكويت تتعلق بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.كما التقى وزير الخارجية القطري نظيره الكويتي ناصر الصباح، مشيرا إلى أنه جرى خلال اللقاء بحث العديد من القضايا والتطورات الإقليمية، إضافة إلى العمل العربي المشترك في إطار رئاسة دولة الكويت للدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية.
نقل وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رسالة من أمير البلاد تميم بن حمد، إلى أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح.
جاء ذلك خلال زيارته إلى الكويت، اليوم الأربعاء، حسبما أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية القطرية.
سررت بلقاء أخي معالي الدكتور @anmas71، وزير الخارجية ووزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بدولة #الكويت، لبحث العلاقات الثنائية المتميزة بين بلدينا الشقيقين، إلى جانب التطورات الإقليمية والعمل العربي المشترك في إطار رئاسة الكويت للدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية. pic.twitter.com/ydJrnf8qIk
كما التقى وزير الخارجية القطري نظيره الكويتي ناصر الصباح، مشيرا إلى أنه جرى خلال اللقاء بحث العديد من القضايا والتطورات الإقليمية، إضافة إلى العمل العربي المشترك في إطار رئاسة دولة الكويت للدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية.