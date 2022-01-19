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تميم بن حمد يوجه رسالة إلى أمير الكويت
تميم بن حمد يوجه رسالة إلى أمير الكويت
نقل وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رسالة من أمير البلاد تميم بن حمد، إلى أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح. 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T15:04+0000
2022-01-19T15:04+0000
العالم العربي
أخبار قطر اليوم
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جاء ذلك خلال زيارته إلى الكويت، اليوم الأربعاء، حسبما أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية القطرية.وقال وزير الخارجية القطري: "سعدت بزيارة الكويت اليوم لنقل رسالة خطية من أمير البلاد إلى نظيره الكويتي".ولفت محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى أن الرسالة التي نقلها إلى أمير الكويت تتعلق بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.كما التقى وزير الخارجية القطري نظيره الكويتي ناصر الصباح، مشيرا إلى أنه جرى خلال اللقاء بحث العديد من القضايا والتطورات الإقليمية، إضافة إلى العمل العربي المشترك في إطار رئاسة دولة الكويت للدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية.
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العالم العربي, أخبار قطر اليوم

تميم بن حمد يوجه رسالة إلى أمير الكويت

15:04 GMT 19.01.2022
© REUTERS / SAUDI PRESS AGENCYأمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني
أمير قطر، الشيخ تميم بن حمد آل ثاني - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
© REUTERS / SAUDI PRESS AGENCY
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نقل وزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رسالة من أمير البلاد تميم بن حمد، إلى أمير الكويت نواف الأحمد الجابر الصباح.
جاء ذلك خلال زيارته إلى الكويت، اليوم الأربعاء، حسبما أعلنت الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية القطرية.
وقال وزير الخارجية القطري: "سعدت بزيارة الكويت اليوم لنقل رسالة خطية من أمير البلاد إلى نظيره الكويتي".
ولفت محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، إلى أن الرسالة التي نقلها إلى أمير الكويت تتعلق بالعلاقات الأخوية الوطيدة بين البلدين، إضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك.
كما التقى وزير الخارجية القطري نظيره الكويتي ناصر الصباح، مشيرا إلى أنه جرى خلال اللقاء بحث العديد من القضايا والتطورات الإقليمية، إضافة إلى العمل العربي المشترك في إطار رئاسة دولة الكويت للدورة الحالية لمجلس الجامعة العربية.
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