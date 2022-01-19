https://arabic.sputniknews.com/20220119/توكايف-يجب-تعزيز-الاستخبارات-العسكرية-في-كازاخستان-لتوفير-المعلومات-عن-التهديدات-في-الوقت-المناسب-1056618266.html

توكايف: يجب تعزيز الاستخبارات العسكرية في كازاخستان لتوفير المعلومات عن التهديدات في الوقت المناسب

توكايف: يجب تعزيز الاستخبارات العسكرية في كازاخستان لتوفير المعلومات عن التهديدات في الوقت المناسب

قال رئيس كازاخستان، قاسم جومارت توكايف، إنه من الضروري تعزيز الاستخبارات العسكرية، التي ستزود قيادة البلاد بمعلومات سريعة وعالية الجودة حول التهديدات الخارجية... 19.01.2022, سبوتنيك عربي

2022-01-19T12:05+0000

2022-01-19T12:05+0000

2022-01-19T12:19+0000

أحداث كازاخستان

كازاخستان

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وبحسب ما نقلته الخدمة الصحفية للرئيس الكازاخستاني، خلال اجتماعه مع قيادة وزارة الدفاع اليوم الأربعاء.وأضاف توكايف، أنه لم يكن بإمكاننا استخدام إمكانات الجيش في حالة حرجة وأجبرنا على المساعدة من الخارج.هذا وقدم توكايف يوم الأربعاء وزير الدفاع الجديد رسلان زاكسيليكوف، الذي عمل حتى الآن كنائب لوزير الداخلية - القائد العام للحرس الوطني، إلى قيادة وزارة الدفاع.وشهدت كازاخستان، مطلع العام الجاري، موجة احتجاجات، بدأت بمطالب اقتصادية تحولت لاشتباكات عنيفة بين المتظاهرين وقوات الأمن في عدد من المدن بينها ألما آتا.وأعلن الرئيس الكازاخستاني، قاسم جومارت توكايف، أنّ بلاده تعرضت إلى محاولة انقلاب فاشلة.

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كازاخستان