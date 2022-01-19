جباروف: موسكو ومينسك لا تتفاوضان على نشر قوات نووية روسية في بيلاروسيا

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق أن تغيير الدستور البيلاروسي يمكن أن يؤدي إلى نشر قوات نووية روسية على أراضي الجمهورية. وبحسب ما قاله أحد ممثلي الوزارة، إن التغييرات المقترحة على الدستور تشمل كما يُزعم لغة يمكن تفسيرها "على أنها تفتح الطريق أمام روسيا لنشر قوات نووية على أراضي بيلاروسيا". وقال جباروف: "اقترح لوكاشينكو (رئيس بيلاروسيا ألكسندر) بالفعل، إذا لزم الأمر، نشر قوات نووية روسية على أراضي بيلاروسيا. لكن، على حد علمي، لم تتجاوز الأمور الحديث، ولا توجد مفاوضات".
صرح فلاديمير جباروف، النائب الأول لرئيس لجنة الشؤون الدولية في المجلس الفيدرالي، لوكالة "سبوتنيك"، أن موسكو لا تتفاوض مع مينسك حول نشر قوات نووية روسية على أراضي بيلاروسيا.
ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية في وقت سابق أن تغيير الدستور البيلاروسي يمكن أن يؤدي إلى نشر قوات نووية روسية على أراضي الجمهورية. وبحسب ما قاله أحد ممثلي الوزارة، إن التغييرات المقترحة على الدستور تشمل كما يُزعم لغة يمكن تفسيرها "على أنها تفتح الطريق أمام روسيا لنشر قوات نووية على أراضي بيلاروسيا".
وقال جباروف: "اقترح لوكاشينكو (رئيس بيلاروسيا ألكسندر) بالفعل، إذا لزم الأمر، نشر قوات نووية روسية على أراضي بيلاروسيا. لكن، على حد علمي، لم تتجاوز الأمور الحديث، ولا توجد مفاوضات".