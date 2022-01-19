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جونسون: بريطانيا تلغي جواز اللقاح والأقنعة في الأماكن العامة والعمل من المنزل
جونسون: بريطانيا تلغي جواز اللقاح والأقنعة في الأماكن العامة والعمل من المنزل
أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن بلاده لن تمدد إجراءات العزل الصحي بعد 25 مارس/آذار. 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T13:06+0000
2022-01-19T13:20+0000
فيروس كورونا
بريطانيا
بوريس جونسون
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وأضاف جونسون، أنه سيتم إلغاء ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة وجواز اللقاح بالإضافة للعمل من المنزل.وأعلن، اليوم الأربعاء، في جلسة أمام مجلس العموم في البرلمان البريطاني، عن رفع معظم القيود المفروضة على فيروس كورونا وسلالة أوميكرون. بالإضافة إلى ذلك، قال جونسون: "لن تطلب الحكومة بعد الآن ارتداء الأقنعة الإلزامي" في الأماكن المغلقة ووسائل النقل العام.
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فيروس كورونا, بريطانيا, بوريس جونسون

جونسون: بريطانيا تلغي جواز اللقاح والأقنعة في الأماكن العامة والعمل من المنزل

13:06 GMT 19.01.2022 (تم التحديث: 13:20 GMT 19.01.2022)
© REUTERS / POOLرئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون
رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
© REUTERS / POOL
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أعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أن بلاده لن تمدد إجراءات العزل الصحي بعد 25 مارس/آذار.
وأضاف جونسون، أنه سيتم إلغاء ارتداء الأقنعة في الأماكن العامة وجواز اللقاح بالإضافة للعمل من المنزل.
وأعلن، اليوم الأربعاء، في جلسة أمام مجلس العموم في البرلمان البريطاني، عن رفع معظم القيود المفروضة على فيروس كورونا وسلالة أوميكرون.
وقال رئيس الحكومة البريطانية: "اعتبارا من الأسبوع المقبل، سيتوقف تطبيق الإجراءات التي تم إدخالها سابقا"، مضيفًا أن السلطات تلغي المطلب الإلزامي لإظهار شهادة إلكترونية بالتطعيم الكامل عند زيارة بعض الأحداث العامة والنوادي الليلية والتوصية لأصحاب العمل لإعادة الموظفين إلى العمل عن بعد.
بالإضافة إلى ذلك، قال جونسون: "لن تطلب الحكومة بعد الآن ارتداء الأقنعة الإلزامي" في الأماكن المغلقة ووسائل النقل العام.
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