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https://arabic.sputniknews.com/20220119/جونسون-يؤكد-أنه-لن-يستقيل-ويدعو-لانتظار-نتائج-التحقيق-في-حفلات-الحكومة-خلال-فترة-الإغلاق-1056619358.html
جونسون يؤكد أنه لن يستقيل على خلفية حفلات الحكومة التي أقيمت خلال فترة الإغلاق
جونسون يؤكد أنه لن يستقيل على خلفية حفلات الحكومة التي أقيمت خلال فترة الإغلاق
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إنه لن يستقيل وإنه يجب انتظار نتيجة التحقيق في الحفلات التي عقدت في مقر إقامته في داونينغ ستريت خلال... 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T12:14+0000
2022-01-19T12:14+0000
2022-01-19T12:19+0000
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وردا على سؤال نائبة من الحزب الليبرالي الديمقراطي المعارض عما إذا كان الوقت قد حان للاستقالة، قال جونسون أمام البرلمان: "لا". بحسب ما أفادت "رويترز". وطلب رئيس الوزراء البريطاني من النائبة "انتظار التحقيق الأسبوع المقبل" قبل استخلاص أي استنتاجات.وتابع قائلا "أعتذر بصدق عن أي سوء تقدير قد حدث".
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أخبار العالم الآن, بريطانيا
جونسون يؤكد أنه لن يستقيل على خلفية حفلات الحكومة التي أقيمت خلال فترة الإغلاق 12:14 GMT 19.01.2022 (تم التحديث: 12:19 GMT 19.01.2022) يتبع
قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الأربعاء، إنه لن يستقيل وإنه يجب انتظار نتيجة التحقيق في الحفلات التي عقدت في مقر إقامته في داونينغ ستريت خلال عمليات الإغلاق بسبب فيروس كورونا.
وردا على سؤال نائبة من الحزب الليبرالي الديمقراطي المعارض عما إذا كان الوقت قد حان للاستقالة، قال جونسون أمام البرلمان: "لا". بحسب ما أفادت "رويترز".
وطلب رئيس الوزراء البريطاني من النائبة "انتظار التحقيق الأسبوع المقبل" قبل استخلاص أي استنتاجات.
وتابع قائلا "أعتذر بصدق عن أي سوء تقدير قد حدث".