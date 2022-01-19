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https://arabic.sputniknews.com/20220119/رئيسي-تجربة-التعاون-بين-روسيا-وإيران-في-سوريا-تهيئ-لتطبيقها-في-مجالات-أخرى-1056698428.html
رئيسي: تجربة التعاون بين روسيا وإيران في سوريا تهيئ لتطبيقها في مجالات أخرى
رئيسي: تجربة التعاون بين روسيا وإيران في سوريا تهيئ لتطبيقها في مجالات أخرى
قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن تجربة التعاون بين روسيا وإيران في سوريا يمكن أن تخلق شروطا مسبقة لتطبيقها في... 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T13:53+0000
2022-01-19T13:53+0000
أخبار إيران
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وقال رئيسي :"لدينا تجربة جيدة للغاية في التعاون مع روسيا في سوريا، وهذا تعاون في مكافحة الإرهاب في المنطقة، في الجمهورية العربية السورية. هذه التجربة الجيدة للغاية يمكن أن تهيئ لنا الشروط المسبقة لتطبيق هذه التجربة في كثير من المجالات الأخرى".وقال: ""إننا نقاوم الأمريكيين منذ أكثر من 40 عامًا. ولن نوقف تقدم البلاد وتنميتها أبدًا بسبب العقوبات أو التهديدات. نحن الآن بالطبع نبذل جهودًا لضمان رفع العقوبات".ويقوم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بزيارة رسمية إلى موسكو تلبية لدعوة نظيره الروسي فلاديمير بوتين.وكان رئيسي قد صرح خلال مؤتمر صحفي مقتضب قبل توجهه إلى موسكو لإجراء الزيارة، اليوم الأربعاء، قائلا: "الزيارة إلى روسيا تأتي في إطار الرقي بالدبلوماسية مع دول الجوار"، مضيفا: "مستوى التجارة بين البلدين لم يكن مرضيا ونأمل أن تسهم الزيارة في تقوية التجارة بين البلدين".
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أخبار إيران, أخبار روسيا

رئيسي: تجربة التعاون بين روسيا وإيران في سوريا تهيئ لتطبيقها في مجالات أخرى

13:53 GMT 19.01.2022
© REUTERS / DIDOR SADULLOEVالرئيس الإيران إبراهيم رئيسي خلال اجتماع قمة دول منظمة شنغهاي للتعاون في دوشنبه، طاجيسكتان 17 سبتمبر 2021
الرئيس الإيران إبراهيم رئيسي خلال اجتماع قمة دول منظمة شنغهاي للتعاون في دوشنبه، طاجيسكتان 17 سبتمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
© REUTERS / DIDOR SADULLOEV
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قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في لقاء مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن تجربة التعاون بين روسيا وإيران في سوريا يمكن أن تخلق شروطا مسبقة لتطبيقها في مجالات أخرى.
وقال رئيسي :"لدينا تجربة جيدة للغاية في التعاون مع روسيا في سوريا، وهذا تعاون في مكافحة الإرهاب في المنطقة، في الجمهورية العربية السورية. هذه التجربة الجيدة للغاية يمكن أن تهيئ لنا الشروط المسبقة لتطبيق هذه التجربة في كثير من المجالات الأخرى".

وأضاف رئيسي إن إيران لن توقف تطورها أبدا بسبب العقوبات الغربية.

وقال: ""إننا نقاوم الأمريكيين منذ أكثر من 40 عامًا. ولن نوقف تقدم البلاد وتنميتها أبدًا بسبب العقوبات أو التهديدات. نحن الآن بالطبع نبذل جهودًا لضمان رفع العقوبات".
ويقوم الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي بزيارة رسمية إلى موسكو تلبية لدعوة نظيره الروسي فلاديمير بوتين.
وكان رئيسي قد صرح خلال مؤتمر صحفي مقتضب قبل توجهه إلى موسكو لإجراء الزيارة، اليوم الأربعاء، قائلا: "الزيارة إلى روسيا تأتي في إطار الرقي بالدبلوماسية مع دول الجوار"، مضيفا: "مستوى التجارة بين البلدين لم يكن مرضيا ونأمل أن تسهم الزيارة في تقوية التجارة بين البلدين".
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