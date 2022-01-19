رئيسي وبوتين وملفات ساخنة على الطاولة

يبحث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في موسكو، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مختلف المسائل المتعلقة بالتعاون الثنائي بين روسيا وإيران، و الملفات الدولية والإقليمية.وحول أهمية هذه الزيارة التي هي الأولى لرئيسي إلى موسكو، قال رئيس مركز "الأمة الواحدة" للدراسات الفكرية والاستراتيجية في إيران، فادي السيد لـ "بلا قيود":بلينكن في كييف لزيادة الضغط على موسكويزور وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أوكرانيا، لتأكيد دعم واشنطن لها والتزامها بسيادتها، وذلك على خلفية مزاعم غربية بأن روسيا تستعد لشن هجوم عسكري على كييف، بينما تنفي موسكو هذه المزاعم بشدة.حول هذه الزيارة، قال باسل الحاج جاسم، المتخصص بشؤون آسيا الوسطى والقوقاز لـ "بلا قيود":التفاصيل في الملف الصوتي....
نناقش في حلقة اليوم: الرئيس الإيراني يبحث مع نظيره الروسي في موسكو الملفات ذات الاهتمام المشترك، وقفة تضامنية في لبنان مع مواطن اقتحم مصرفا للحصول على أمواله وهدد بتفجيره، مستوطنون يتظاهرون ضد حكومة بلادهم ويطالبون بـ "دولة يهودية"، بلينكن في أوكرانيا لتقديم الدعم لها، مدرب سوري يستخدم الرياضة لحماية الطفل من الانحراف.
يبحث الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، في موسكو، مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، مختلف المسائل المتعلقة بالتعاون الثنائي بين روسيا وإيران، و الملفات الدولية والإقليمية.
وحول أهمية هذه الزيارة التي هي الأولى لرئيسي إلى موسكو، قال رئيس مركز "الأمة الواحدة" للدراسات الفكرية والاستراتيجية في إيران، فادي السيد لـ "بلا قيود":
"لهذه الزيارة بعد استراتيجي في أكثر من جانب، أولها، متانة العلاقات الروسية الإيرانية خاصة في وجه الولايات المتحدة التي تلعب على وتر فصل هذا الاتحاد الروسي والصيني والإيراني، لما يشكل من قوة فاعلة في وجه مخططاتها، بعد أن تمكن هذا الاتحاد من منع تقسيم المنطقة وفق صفقة ترامب المشؤومة التي كانت على مقاس الاحتلال الإسرائيلي، وبالتأكيد سيتم بحث الملف اللبناني، والعدوان على سوريا، والعراق والتدخلات الأمريكية فيه، وستكون هذه المباحثات بوابة لتعزيز العلاقات، وفاتحة خير من أجل لملمة الأزمات، وحلها بطريقة الحوار، وليس بطريقة الحرب، وروسيا مع إيران هما الضامن الأساسي لإجهاض أي مخطط للهيمنة في منطقتنا".
بلينكن في كييف لزيادة الضغط على موسكو
يزور وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، أوكرانيا، لتأكيد دعم واشنطن لها والتزامها بسيادتها، وذلك على خلفية مزاعم غربية بأن روسيا تستعد لشن هجوم عسكري على كييف، بينما تنفي موسكو هذه المزاعم بشدة.
حول هذه الزيارة، قال باسل الحاج جاسم، المتخصص بشؤون آسيا الوسطى والقوقاز لـ "بلا قيود":
"تأتي الزيارة قبل يوم من لقائه مع نظرائه من بريطانيا وفرنسا وألمانيا، وأيضا قبل يومين من لقائه مع نظيره الروسي، سيرغي لافروف، ما يدل على أنها تأتي لاستكمال الجهود الغربية من أجل الظهور بموقف موحد، للضغط على روسيا، وإرسال رسالة تحذيرية بعدم إقدام روسيا على أي خطوة عسكرية".