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رئيسي يلتقي نظيره الروسي اليوم في موسكو ويبحث معه العلاقات الثنائية
رئيسي يلتقي نظيره الروسي اليوم في موسكو ويبحث معه العلاقات الثنائية
أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أن زيارته على رأس وفد رفيع المستوى إلى روسيا تأتي في إطار الرقي بالدبلوماسية مع دول الجوار. 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T05:54+0000
2022-01-19T05:56+0000
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طهران - سبوتنيك. قال رئيسي خلال مؤتمر صحفي مقتضب قبل توجهه إلى موسكو لإجراء زيارة رسمية، اليوم الأربعاء: "الزيارة إلى روسيا تأتي في إطار الرقي بالدبلوماسية مع دول الجوار"، مضيفا: "مستوى التجارة بين البلدين لم يكن مرضيا ونأمل أن تساهم الزيارة في تقوية التجارة بين البلدين".وكان المكتب الصحفي للكرملين، قد أفاد يوم أمس بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيلتقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، غدا الأربعاء، في موسكو.وأضاف البيان: "من المزمع بحث كل مسائل التعاون الثنائي بما فيها تنفيذ المشاريع المشتركة في مجالي الاقتصاد والتجارة، بالإضافة إلى الملفات الإقليمية والدولية الحيوية".وتابع: "تهدف المفاوضات أيضا إلى بحث تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني".
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أخبار إيران, أخبار روسيا

رئيسي يلتقي نظيره الروسي اليوم في موسكو ويبحث معه العلاقات الثنائية

05:54 GMT 19.01.2022 (تم التحديث: 05:56 GMT 19.01.2022)
© AFP 2021 / ATTA KENAREمراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، طهران، إيران 5 أغسطس 2021
مراسم أداء اليمين الدستورية للرئيس الإيراني الجديد إبراهيم رئيسي، طهران، إيران 5 أغسطس 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
© AFP 2021 / ATTA KENARE
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أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أن زيارته على رأس وفد رفيع المستوى إلى روسيا تأتي في إطار الرقي بالدبلوماسية مع دول الجوار.
طهران - سبوتنيك. قال رئيسي خلال مؤتمر صحفي مقتضب قبل توجهه إلى موسكو لإجراء زيارة رسمية، اليوم الأربعاء: "الزيارة إلى روسيا تأتي في إطار الرقي بالدبلوماسية مع دول الجوار"، مضيفا: "مستوى التجارة بين البلدين لم يكن مرضيا ونأمل أن تساهم الزيارة في تقوية التجارة بين البلدين".
وتابع:"سنبحث العلاقات الثنائية والتعاون في مجالات الطاقة والتجارة والفضاء خلال الزيارة".
وكان المكتب الصحفي للكرملين، قد أفاد يوم أمس بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سيلتقي الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، غدا الأربعاء، في موسكو.

وجاء في بيان صدر عن الكرملين، الثلاثاء: "ستجري في موسكو في 19 يناير الجاري مباحثات بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي".

وأضاف البيان: "من المزمع بحث كل مسائل التعاون الثنائي بما فيها تنفيذ المشاريع المشتركة في مجالي الاقتصاد والتجارة، بالإضافة إلى الملفات الإقليمية والدولية الحيوية".
وتابع: "تهدف المفاوضات أيضا إلى بحث تنفيذ خطة العمل الشاملة المشتركة بشأن البرنامج النووي الإيراني".
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