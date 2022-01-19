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رئيس المجلس الرئاسي يستقبل السفير الإيطالي لدى ليبيا
رئيس المجلس الرئاسي يستقبل السفير الإيطالي لدى ليبيا
استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، سفير إيطاليا لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو غريمالدي، لبحث آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا. 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T15:36+0000
2022-01-19T15:36+0000
أخبار ليبيا اليوم
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وبحث المنفي مع السفير الإيطالي العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين، وسُبل تعزيز الشراكة والمصالح المتبادلة، بما يعزز التعاون الدائم في إطار الاحترام المتبادل، بحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.وأكد المنفي التزام المجلس الرئاسي باعتباره يمثل الآن وحدة البلاد ويمثل كل الليبيين، بإجراء انتخابات يقبل بنتائجها الجميع، وفق رؤية توافقية بين جميع الأطراف.وأشار المنفي إلى أهمية تواصل زخم الانتخابات، واستمرار تظافر جهود تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.من جهته نقل جوزيبي، تحيات الرئيس الإيطالي ورئيس وزرائه إلى رئيس المجلس الرئاسي وإلى الشعب الليبي، مشيدا بدور المجلس الرئاسي في توحيد مؤسسات الدولة والعمل على مشروع المصالحة الوطنية، ولمّ شمل الليبيين.
https://arabic.sputniknews.com/20211222/بايدن-يهنئ-المنفي-بمناسبة-بعيد-الاستقلال-1054447548.html
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أخبار ليبيا اليوم, ليبيا

رئيس المجلس الرئاسي يستقبل السفير الإيطالي لدى ليبيا

15:36 GMT 19.01.2022
© Photo / The media office of the new president of the Libyan Presidency Councilرئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي
رئيس المجلس الرئاسي الليبي الجديد محمد المنفي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
© Photo / The media office of the new president of the Libyan Presidency Council
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استقبل رئيس المجلس الرئاسي، محمد المنفي، اليوم الأربعاء، سفير إيطاليا لدى ليبيا، جوزيبي بوتشينو غريمالدي، لبحث آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا.
وبحث المنفي مع السفير الإيطالي العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الصديقين، وسُبل تعزيز الشراكة والمصالح المتبادلة، بما يعزز التعاون الدائم في إطار الاحترام المتبادل، بحسب بيان حصلت "سبوتنيك" على نسخة منه.
الرئيس الأمريكي جو بايدن، واشنطن، الولايات المتحدة 21 ديسمبر 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.12.2021
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وأكد المنفي التزام المجلس الرئاسي باعتباره يمثل الآن وحدة البلاد ويمثل كل الليبيين، بإجراء انتخابات يقبل بنتائجها الجميع، وفق رؤية توافقية بين جميع الأطراف.
وأشار المنفي إلى أهمية تواصل زخم الانتخابات، واستمرار تظافر جهود تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة.
من جهته نقل جوزيبي، تحيات الرئيس الإيطالي ورئيس وزرائه إلى رئيس المجلس الرئاسي وإلى الشعب الليبي، مشيدا بدور المجلس الرئاسي في توحيد مؤسسات الدولة والعمل على مشروع المصالحة الوطنية، ولمّ شمل الليبيين.
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