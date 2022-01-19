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روسيا تخفض استثماراتها في السندات الحكومية الأمريكية
روسيا تخفض استثماراتها في السندات الحكومية الأمريكية
واصلت روسيا خفض استثماراتها في سندات الدين الحكومية الأمريكية إلى 2.4 مليار دولار بعد أن كانت 3.7 مليار دولار في بداية الشهر. 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T06:35+0000
2022-01-19T06:39+0000
الولايات المتحدة الأمريكية
الاقتصاد
أخبار روسيا
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وبلغت قيمة السندات طويلة الأجل 101 مليون دولار في المحفظة، والسندات قصيرة الأجل 2.308 مليار دولار، وفقا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية.روسيا ليست من بين أكبر حاملي الديون الأمريكية - فقد بدأت استثمارات بقيمة 96 مليار دولار في الانخفاض بشكل حاد في عام 2018 وسط فرض العقوبات. ومعظم سندات الخزانة الأمريكية في أيدي اليابان والصين، وفقًا لنتائج الخريف الماضي، 1.34 و1.081 تريليون دولار على التوالي. تليها المملكة المتحدة ولوكسمبورغ وأيرلندا.
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الولايات المتحدة الأمريكية, الاقتصاد, أخبار روسيا

روسيا تخفض استثماراتها في السندات الحكومية الأمريكية

06:35 GMT 19.01.2022 (تم التحديث: 06:39 GMT 19.01.2022)
© AFP 2021 / DANIEL SLIMمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي
مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
© AFP 2021 / DANIEL SLIM
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واصلت روسيا خفض استثماراتها في سندات الدين الحكومية الأمريكية إلى 2.4 مليار دولار بعد أن كانت 3.7 مليار دولار في بداية الشهر.
وبلغت قيمة السندات طويلة الأجل 101 مليون دولار في المحفظة، والسندات قصيرة الأجل 2.308 مليار دولار، وفقا لبيانات وزارة الخزانة الأمريكية.

واستمر الانخفاض منذ عدة أشهر حتى الآن. وفي أغسطس الماضي، كانت موسكو تمتلك سندات حكومية أمريكية بقيمة 4.004 مليار دولار.

روسيا ليست من بين أكبر حاملي الديون الأمريكية - فقد بدأت استثمارات بقيمة 96 مليار دولار في الانخفاض بشكل حاد في عام 2018 وسط فرض العقوبات. ومعظم سندات الخزانة الأمريكية في أيدي اليابان والصين، وفقًا لنتائج الخريف الماضي، 1.34 و1.081 تريليون دولار على التوالي. تليها المملكة المتحدة ولوكسمبورغ وأيرلندا.
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