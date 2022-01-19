زيلينسكي في لقاء مع بلينكن: إنني أتطلع إلى تعزيز التعاون الاقتصادي

في وقت سابق، وصل بلينكن إلى أوكرانيا في إطار زيارة مخطط لها.وكتب زيلينسكي على "تويتر": "لقد أكملنا المفاوضات مع @SecBlinken (بلينكن-محرر). أقدر المشاركة الشخصية في عملية خفض تصعيد الوضع حول أوكرانيا. وأنا ممتن للدعم السياسي والأمني الفعال من الولايات المتحدة. إنني أتطلع لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي. أنا مقتنع بأنه لن يكون هناك قرار بشأن أوكرانيا دون أوكرانيا".ومن المقرر أن يلتقي بلينكن خلال زيارته لأوكرانيا مع زيلينسكي ووزير الخارجية دميتري كوليبا. وبحسب إعلان وزارة الخارجية، فإن رئيس الدبلوماسية الأمريكية سيعيد التأكيد على "التزام الولايات المتحدة بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".
قال رئيس أوكرانيا فلاديمير زيلينسكي، عقب اجتماعه مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إنه شكره على مشاركته في عملية تهدئة الوضع في جميع أنحاء أوكرانيا ويتطلع إلى زيادة تعزيز التعاون الاقتصادي والمالي.
في وقت سابق، وصل بلينكن إلى أوكرانيا في إطار زيارة مخطط لها.
وكتب زيلينسكي على "تويتر": "لقد أكملنا المفاوضات مع @SecBlinken (بلينكن-محرر). أقدر المشاركة الشخصية في عملية خفض تصعيد الوضع حول أوكرانيا. وأنا ممتن للدعم السياسي والأمني الفعال من الولايات المتحدة. إنني أتطلع لتعزيز التعاون الاقتصادي والمالي. أنا مقتنع بأنه لن يكون هناك قرار بشأن أوكرانيا دون أوكرانيا".
ومن المقرر أن يلتقي بلينكن خلال زيارته لأوكرانيا مع زيلينسكي ووزير الخارجية دميتري كوليبا. وبحسب إعلان وزارة الخارجية، فإن رئيس الدبلوماسية الأمريكية سيعيد التأكيد على "التزام الولايات المتحدة بسيادة أوكرانيا ووحدة أراضيها".