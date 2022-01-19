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سامسونغ تسرب بطريق الخطأ جهازها اللوحي الجديد
سامسونغ تسرب بطريق الخطأ جهازها اللوحي الجديد
قامت شركة Samsung عن طريق الخطأ بتسريب جهاز Galaxy Tab S8 Ultra على موقع الويب الخاص بها 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T14:45+0000
2022-01-19T14:45+0000
سامسونغ
هاتف
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وتم تسريب صور لجالكسي S22 وجالكسي تاب S8 هناك، ومن المتوقع أن يصدر رسميا مطلع الشهر المقبل.تم العثور على الصورة (بواسطة 91 موبايل) صفحة الدعم ذات الصلة بـ Bixby. وعرض الجهاز اللوحي بشكل واضح للعيان في الصورة. نظرًا لأن الشركة الكورية الجنوبية لم تصدر أبدًا جهازًا لوحيًا به فتحة عرض، فقد يكون هذا الجهاز هو Galaxy Tab S8 Ultra القادم. لم تقم الشركة بعد بإزالة الصورة من موقعها على الإنترنت.من المتوقع أن يتمتع الجهازبميزات كبيرة كشاشة بحجم 14.6 بوصة سوبر أموليد معدل تحديث 120 هرتز. وسوف يكون كاميرتان بدقة 12 ميغابكسل في الأمام، يتميز بتسجيل فيديو 4K. في الخلف، يُقال إن الجهاز اللوحي مزود بكاميرا أساسية بدقة 13 ميغابكسل وكاميرا فوق بنفسجية بدقة 6 ميغابكسل. يستخدم معالج Snapdragon 8 Gen 1 وذاكرة وصول عشوائي 8/12 / 16 غيغابايت وتخزين 128/256 / 512 غيغابايت.
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سامسونغ, هاتف

سامسونغ تسرب بطريق الخطأ جهازها اللوحي الجديد

14:45 GMT 19.01.2022
© AFP 2021 / DON EMMERTشركة "سامسونغ" الكورية الجنوبية
شركة سامسونغ الكورية الجنوبية - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
© AFP 2021 / DON EMMERT
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قامت شركة Samsung عن طريق الخطأ بتسريب جهاز Galaxy Tab S8 Ultra على موقع الويب الخاص بها
وتم تسريب صور لجالكسي S22 وجالكسي تاب S8 هناك، ومن المتوقع أن يصدر رسميا مطلع الشهر المقبل.
تم العثور على الصورة (بواسطة 91 موبايل) صفحة الدعم ذات الصلة بـ Bixby. وعرض الجهاز اللوحي بشكل واضح للعيان في الصورة. نظرًا لأن الشركة الكورية الجنوبية لم تصدر أبدًا جهازًا لوحيًا به فتحة عرض، فقد يكون هذا الجهاز هو Galaxy Tab S8 Ultra القادم. لم تقم الشركة بعد بإزالة الصورة من موقعها على الإنترنت.
من المتوقع أن يتمتع الجهازبميزات كبيرة كشاشة بحجم 14.6 بوصة سوبر أموليد معدل تحديث 120 هرتز. وسوف يكون كاميرتان بدقة 12 ميغابكسل في الأمام، يتميز بتسجيل فيديو 4K. في الخلف، يُقال إن الجهاز اللوحي مزود بكاميرا أساسية بدقة 13 ميغابكسل وكاميرا فوق بنفسجية بدقة 6 ميغابكسل. يستخدم معالج Snapdragon 8 Gen 1 وذاكرة وصول عشوائي 8/12 / 16 غيغابايت وتخزين 128/256 / 512 غيغابايت.
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