سفارة ألمانيا لدى القاهرة توقف تأشيرة الحاصلين على جرعة واحدة من "جونسون آند جونسون"

وأشارت السفارة في منشور لها، على صفحتها الرسمية، إلى أنه "لا يمكن قبول طلبات الحصول على التأشيرة المشفوعة بإثبات الحصول على جرعة واحدة فقط من اللقاح" جونسون آند جونسون.وشدد على أنه "حتى الأشخاص الحاصلون على تأشيرة بالفعل لن يسمح لهم بدخول ألمانيا إن لم يكن هنك استثناء لهم".وقال السفارة إنه للحصول على حماية كاملة يتعين الحصول على جرعة ثانية من اللقاح، لافتة إلى أنه في حال الحصول على جرعة أولى من لقاح "جونسون آند جونسون"، فإنه يتعين أن تكون الجرعة الثانية إما من لقاح "يابونتك"، أو "موديرنا".
أكدت السفارة الألمانية في القاهرة، إنه لن يسمح بدخول ألمانيا إلا بالحصول جرعة ثانية من لقاح "جونسون آند جونسون".
وأشارت السفارة في منشور لها، على صفحتها الرسمية، إلى أنه "لا يمكن قبول طلبات الحصول على التأشيرة المشفوعة بإثبات الحصول على جرعة واحدة فقط من اللقاح" جونسون آند جونسون.
وشدد على أنه "حتى الأشخاص الحاصلون على تأشيرة بالفعل لن يسمح لهم بدخول ألمانيا إن لم يكن هنك استثناء لهم".
وقال السفارة إنه للحصول على حماية كاملة يتعين الحصول على جرعة ثانية من اللقاح، لافتة إلى أنه في حال الحصول على جرعة أولى من لقاح "جونسون آند جونسون"، فإنه يتعين أن تكون الجرعة الثانية إما من لقاح "يابونتك"، أو "موديرنا".