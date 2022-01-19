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https://arabic.sputniknews.com/20220119/سفارة-ألمانيا-لدى-القاهرة-توقف-تأشيرة-الحاصلين-على-جرعة-واحدة-من-جونسون-آند-جونسون-1056620489.html
سفارة ألمانيا لدى القاهرة توقف تأشيرة الحاصلين على جرعة واحدة من "جونسون آند جونسون"
سفارة ألمانيا لدى القاهرة توقف تأشيرة الحاصلين على جرعة واحدة من "جونسون آند جونسون"
أكدت السفارة الألمانية في القاهرة، إنه لن يسمح بدخول ألمانيا إلا بالحصول جرعة ثانية من لقاح "جونسون آند جونسون". 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T12:29+0000
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وأشارت السفارة في منشور لها، على صفحتها الرسمية، إلى أنه "لا يمكن قبول طلبات الحصول على التأشيرة المشفوعة بإثبات الحصول على جرعة واحدة فقط من اللقاح" جونسون آند جونسون.وشدد على أنه "حتى الأشخاص الحاصلون على تأشيرة بالفعل لن يسمح لهم بدخول ألمانيا إن لم يكن هنك استثناء لهم".وقال السفارة إنه للحصول على حماية كاملة يتعين الحصول على جرعة ثانية من اللقاح، لافتة إلى أنه في حال الحصول على جرعة أولى من لقاح "جونسون آند جونسون"، فإنه يتعين أن تكون الجرعة الثانية إما من لقاح "يابونتك"، أو "موديرنا".
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أخبار مصر الآن, فيروس كورونا, مصر

سفارة ألمانيا لدى القاهرة توقف تأشيرة الحاصلين على جرعة واحدة من "جونسون آند جونسون"

12:29 GMT 19.01.2022
© AP Photo / Christian Charisiusمطار هامبورغ - ألمانيا
مطار هامبورغ - ألمانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
© AP Photo / Christian Charisius
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أكدت السفارة الألمانية في القاهرة، إنه لن يسمح بدخول ألمانيا إلا بالحصول جرعة ثانية من لقاح "جونسون آند جونسون".
وأشارت السفارة في منشور لها، على صفحتها الرسمية، إلى أنه "لا يمكن قبول طلبات الحصول على التأشيرة المشفوعة بإثبات الحصول على جرعة واحدة فقط من اللقاح" جونسون آند جونسون.
وشدد على أنه "حتى الأشخاص الحاصلون على تأشيرة بالفعل لن يسمح لهم بدخول ألمانيا إن لم يكن هنك استثناء لهم".
وقال السفارة إنه للحصول على حماية كاملة يتعين الحصول على جرعة ثانية من اللقاح، لافتة إلى أنه في حال الحصول على جرعة أولى من لقاح "جونسون آند جونسون"، فإنه يتعين أن تكون الجرعة الثانية إما من لقاح "يابونتك"، أو "موديرنا".
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