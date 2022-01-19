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https://arabic.sputniknews.com/20220119/شرطي-أمريكي-يعتدي-على-زميلته-أثناء-عملية-أمنية-فيديو-1056615493.html
شرطي أمريكي يعتدي على زميلته أثناء عملية أمنية... فيديو
شرطي أمريكي يعتدي على زميلته أثناء عملية أمنية... فيديو
تداولت وسائل إعلام مقطع فيديو يظهر اعتداء شرطي أمريكي على زميلته أثناء قيام قوة من الشرطة بعملية قبض على أحد المجرمين. 19.01.2022, سبوتنيك عربي
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وذكر ناشرو الفيديو أن مرتكب الواقعة هو رقيب شرطة يدعى كريستوفر بوليس، والذي يخضع حاليا للتحقيق بعدما انفعل على ضابطة أثناء عملية القبض على أحد المجرمين، حيث أحكم قبضته على عنقها.يرجع تاريخ الواقعة إلى يوم 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ما دفع قسم الشؤون الداخلية في شرطة مدينة صنرايز بولاية فلوريدا إلى إجراء تحقيقات، كما قرر كتم الصوت وحجب جميع الوجوه في الفيديو المتدول، باستثناء وجه الرقيب كريستوفر.ويظره الفيديو عملية إلقاء القبض على رجل مقيد اليدين، لكن بدا أن الضباط واجهوا صعوبة في نقله إلى السيارة، فيما اندفع الرقيب كريستوفر بوليس باتجاه المشتبه به.فجأة أسرعت ضابطة نحو الرقيب وسحبته من الحزام بعيدًا عن السيارة، فانفعل بوليس على الضابطة ودفعها محكما قبضته على عنقها لإبعادها عنه.
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نادي الفيديو

شرطي أمريكي يعتدي على زميلته أثناء عملية أمنية... فيديو

11:09 GMT 19.01.2022 (تم التحديث: 11:22 GMT 19.01.2022)
© AFP 2021 / Frederic J. Brownاحتجاجات "جورج فلويد" - عناصر الشرطة الأمريكية يقفون على ركبة واحدة في إطار التضامن مع المتظاهرين في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة 2 يونيو 2020
احتجاجات جورج فلويد - عناصر الشرطة الأمريكية يقفون على ركبة واحدة في إطار التضامن مع المتظاهرين في لوس أنجلوس، الولايات المتحدة 2 يونيو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
© AFP 2021 / Frederic J. Brown
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تداولت وسائل إعلام مقطع فيديو يظهر اعتداء شرطي أمريكي على زميلته أثناء قيام قوة من الشرطة بعملية قبض على أحد المجرمين.
وذكر ناشرو الفيديو أن مرتكب الواقعة هو رقيب شرطة يدعى كريستوفر بوليس، والذي يخضع حاليا للتحقيق بعدما انفعل على ضابطة أثناء عملية القبض على أحد المجرمين، حيث أحكم قبضته على عنقها.
يرجع تاريخ الواقعة إلى يوم 19 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ما دفع قسم الشؤون الداخلية في شرطة مدينة صنرايز بولاية فلوريدا إلى إجراء تحقيقات، كما قرر كتم الصوت وحجب جميع الوجوه في الفيديو المتدول، باستثناء وجه الرقيب كريستوفر.
ويظره الفيديو عملية إلقاء القبض على رجل مقيد اليدين، لكن بدا أن الضباط واجهوا صعوبة في نقله إلى السيارة، فيما اندفع الرقيب كريستوفر بوليس باتجاه المشتبه به.
فجأة أسرعت ضابطة نحو الرقيب وسحبته من الحزام بعيدًا عن السيارة، فانفعل بوليس على الضابطة ودفعها محكما قبضته على عنقها لإبعادها عنه.
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