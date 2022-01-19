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https://arabic.sputniknews.com/20220119/صاعقة-تضرب-طائرة-ركاب-أثناء-هبوطها-فيديو-1056508439.html
صاعقة تضرب طائرة ركاب أثناء هبوطها... فيديو
صاعقة تضرب طائرة ركاب أثناء هبوطها... فيديو
ضربت صاعقة رعدية طائرة أثناء هبوطها في مطار سوتشي، وأزيلت الطائرة من الرحلات للتحقق من حالتها الفنية، حسبما أفادت شركة "أيروديناميكا" ، مشغل مطارات كوبان. 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T04:16+0000
2022-01-19T04:16+0000
روسيا
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وجاء في البيان أن "طائرة الخطوط الجوية الأورالية أصيبت بصاعقة أثناء اقتراب الهبوط. وتم تعليق الطائرة من الرحلات للتحقق من حالتها الفنية. وركب ركاب الرحلة الملغاة في الرحلة التالية لشركة الطيران".كما أكدت الشركة أن الطائرة هبطت بسلام، ولم تقع إصابات.
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صاعقة تضرب طائرة ركاب أثناء هبوطها... فيديو

04:16 GMT 19.01.2022
© Photo / CCOطائرة ركاب
طائرة ركاب - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
© Photo / CCO
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ضربت صاعقة رعدية طائرة أثناء هبوطها في مطار سوتشي، وأزيلت الطائرة من الرحلات للتحقق من حالتها الفنية، حسبما أفادت شركة "أيروديناميكا" ، مشغل مطارات كوبان.
وجاء في البيان أن "طائرة الخطوط الجوية الأورالية أصيبت بصاعقة أثناء اقتراب الهبوط. وتم تعليق الطائرة من الرحلات للتحقق من حالتها الفنية. وركب ركاب الرحلة الملغاة في الرحلة التالية لشركة الطيران".
كما أكدت الشركة أن الطائرة هبطت بسلام، ولم تقع إصابات.
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