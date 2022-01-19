عرض فيديو لغارة جوية على قافلة ألمانية خلال سنوات الحرب

ضربت قاذفات القنابل بلينخيم وبوفورت ومقاتلات بوفايتر من سلاح الجو البريطاني قافلة "المحور"، التي ضمت بشكل أساسي ألمانيا واليابان وإيطاليا، في البحر الأبيض المتوسط . يمكنك أن ترى كيف تقوم الطائرات بإلقاء القنابل، يتم الرد عليها من السفن بنيران المدفعية المضادة للطائرات.في أغسطس /آب 1942، أدت القوات البريطانية المتمركزة في مالطا إلى تفاقم الصعوبات التي حالت دون تقدم المحور إلى مصر. في الشهر نفسه، خسرت ألمانيا وحلفاؤها 33 في المئة من إمداداتها و41 في المئة من وقودها. في سبتمبر/أيلول 1942، كان لديها 24 في المئة من 50 ألف طن من الإمدادات اللازمة كل شهر لمواصلة العمليات الهجومية في أفريقيا. تسبب نقص الإمدادات في زيادة الحوادث بين جنود المحور، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".نتيجة لذلك، في 25 أكتوبر/تشرين الأول، تم إرسال ثلاث ناقلات وسفينة شحن بالوقود والذخيرة مع تعزيز المرافقة الجوية والبحرية. اعترضت المخابرات الطريق المخطط أن تسير فيه القافلة ونبهت الوحدات الجوية في مالطا. غرقت ثلاث ناقلات للتزود بالوقود في 28 أكتوبر/تشرين الأول 1942. كما خسر سلاح الجو الملكي البريطاني عدة طائرات.
في أغسطس /آب 1942، أدت القوات البريطانية المتمركزة في مالطا إلى تفاقم الصعوبات التي حالت دون تقدم المحور إلى مصر. في الشهر نفسه، خسرت ألمانيا وحلفاؤها 33 في المئة من إمداداتها و41 في المئة من وقودها. في سبتمبر/أيلول 1942، كان لديها 24 في المئة من 50 ألف طن من الإمدادات اللازمة كل شهر لمواصلة العمليات الهجومية في أفريقيا. تسبب نقص الإمدادات في زيادة الحوادث بين جنود المحور، حسب صحيفة "روسيسكايا غازيتا".
نتيجة لذلك، في 25 أكتوبر/تشرين الأول، تم إرسال ثلاث ناقلات وسفينة شحن بالوقود والذخيرة مع تعزيز المرافقة الجوية والبحرية. اعترضت المخابرات الطريق المخطط أن تسير فيه القافلة ونبهت الوحدات الجوية في مالطا. غرقت ثلاث ناقلات للتزود بالوقود في 28 أكتوبر/تشرين الأول 1942. كما خسر سلاح الجو الملكي البريطاني عدة طائرات.