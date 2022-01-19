فريق "اللقاح المصري" يطلب متطوعين "أصحاء 100%" لإجراء التجارب السريرية

وقال عزمي، إن "المرحلة الأولى من تجربة اللقاح تكون بالبحث عن متطوعين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و50 سنة"، بحسب موقع "المصري اليوم".وأوضح أنهم يحتاجون 50 متطوعا لإجراء التجارب السريرية للقاح، واشترط عزمي، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "القاهرة والناس"، "ألا يكون المتطوع أصيب بفيروس كورونا، وأن تكون حالته الصحية جيدة.. بمعنى أصح يكون المتطوع سليم 100%".ولفت رئيس فريق التجارب السريرية للقاح المصري إلى أن "المشكلة أن المتطوعين بعضهم كان مصابا بفيروس كورونا ولم يعلم حقيقة إصابته"، مشددا: "نحتاج متطوعا لم يصب بكورونا ولم يتلق اللقاح وسليم لتجربة كوفي فاكس".وأكد عزمي أن كل الفحوصات قبل إجراء لقاح المتطوع "مجانية"، وأن اللقاح المصري ليس له أعراض لا طويلة ولا قصيرة المدى حتى الآن.
طالب رئيس فريق التجارب السريرية للقاح "كوفي فاكس"، المصري، أسامة عزمي، بتوفير متطوعين لإجراء تجارب اللقاح المصري عليهم.
وقال عزمي، إن "المرحلة الأولى من تجربة اللقاح تكون بالبحث عن متطوعين تتراوح أعمارهم ما بين 20 و50 سنة"، بحسب موقع "المصري اليوم".
وأوضح أنهم يحتاجون 50 متطوعا لإجراء التجارب السريرية للقاح، واشترط عزمي، خلال مداخلة هاتفية مع فضائية "القاهرة والناس"، "ألا يكون المتطوع أصيب بفيروس كورونا، وأن تكون حالته الصحية جيدة.. بمعنى أصح يكون المتطوع سليم 100%".
ولفت رئيس فريق التجارب السريرية للقاح المصري إلى أن "المشكلة أن المتطوعين بعضهم كان مصابا بفيروس كورونا ولم يعلم حقيقة إصابته"، مشددا: "نحتاج متطوعا لم يصب بكورونا ولم يتلق اللقاح وسليم لتجربة كوفي فاكس".
وأكد عزمي أن كل الفحوصات قبل إجراء لقاح المتطوع "مجانية"، وأن اللقاح المصري ليس له أعراض لا طويلة ولا قصيرة المدى حتى الآن.