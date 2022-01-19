تم التسجيل بنجاح!
يرجى الانتقال عبر الرابط المرفق في متن الرسالة المرسلة على البريد الإلكتروني
عربي
https://arabic.sputniknews.com/20220119/قشور-الحمضيات-تخفض-بشكل-فعال-نسبة-الكوليسترول-المرتفعة-1056509009.html
قشور الحمضيات تخفض بشكل فعال نسبة الكوليسترول المرتفعة
قشور الحمضيات تخفض بشكل فعال نسبة الكوليسترول المرتفعة
يتميز ارتفاع الكوليسترول بتركيز زائد للبروتين الدهني منخفض الكثافة أو الكوليسترول "الضار" المنتشر في الدم. عندما تلتصق جزيئات هذا النوع من الدهون بجدران... 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T05:42+0000
2022-01-19T05:42+0000
مجتمع
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101661/43/1016614332_0:171:3032:1877_1920x0_80_0_0_a2337dc29f60ee22fb4fcdc8787ace52.jpg
أظهرت دراسة نشرت في Science Daily أن المركبات المضادة للأكسدة الموجودة في قشور الحمضيات يمكن أن تكون علاجًا عضويًا فعالًا لمستويات الكوليسترول المرتفعة. حتى أن العلماء يعتقدون أن هذه المواد قد تعمل بشكل أكثر فاعلية من بعض الأدوية.تساعد المركبات من قشر الحمضيات مثل مركبات الفلافون متعددة الميثوكسيلات على ذلك.أوضح المؤلف الرئيسي للدراسة، الدكتور إليبيتا كورووسكا، ما يلي: "أظهرت الدراسة أن الفلافون متعدد الميثوكسيلات له أقوى تأثير في خفض الكوليسترول. نعتقد أنه يمكنه التنافس في تأثير خفض الكوليسترول مع بعض الأدوية دون التعرض لخطر الآثار الجانبية"، حسب ميديك فوروم.تم العثور على المواد المذكورة أعلاه في العديد من ثمار الحمضيات (يوجد الشكل الأكثر شيوعًا لمضادات الأكسدة في قشر اليوسفي والبرتقال).
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnnarabic1.img.sputniknews.com/img/101661/43/1016614332_152:0:2881:2047_1920x0_80_0_0_f977cb1a75d68ec0b982398de1d895a0.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
مجتمع

قشور الحمضيات تخفض بشكل فعال نسبة الكوليسترول المرتفعة

05:42 GMT 19.01.2022
© Sputnik . Oleg Lastochkin / الذهاب إلى بنك الصوربرتقال
برتقال - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
© Sputnik . Oleg Lastochkin
/
الذهاب إلى بنك الصور
تابعنا عبر
يتميز ارتفاع الكوليسترول بتركيز زائد للبروتين الدهني منخفض الكثافة أو الكوليسترول "الضار" المنتشر في الدم. عندما تلتصق جزيئات هذا النوع من الدهون بجدران الشرايين، فإنها تضيق التجويف، مما يحد من مساحة مرور الدم. يمكن أن تكون نتيجة هذه العملية نوبة قلبية أو سكتة دماغية أو فشل كلوي أو رئوي.
أظهرت دراسة نشرت في Science Daily أن المركبات المضادة للأكسدة الموجودة في قشور الحمضيات يمكن أن تكون علاجًا عضويًا فعالًا لمستويات الكوليسترول المرتفعة. حتى أن العلماء يعتقدون أن هذه المواد قد تعمل بشكل أكثر فاعلية من بعض الأدوية.
تساعد المركبات من قشر الحمضيات مثل مركبات الفلافون متعددة الميثوكسيلات على ذلك.
أوضح المؤلف الرئيسي للدراسة، الدكتور إليبيتا كورووسكا، ما يلي: "أظهرت الدراسة أن الفلافون متعدد الميثوكسيلات له أقوى تأثير في خفض الكوليسترول. نعتقد أنه يمكنه التنافس في تأثير خفض الكوليسترول مع بعض الأدوية دون التعرض لخطر الآثار الجانبية"، حسب ميديك فوروم.
تم العثور على المواد المذكورة أعلاه في العديد من ثمار الحمضيات (يوجد الشكل الأكثر شيوعًا لمضادات الأكسدة في قشر اليوسفي والبرتقال).
العالم العربي
روسيا
العالم
رصد عسكري
اقتصاد
مجتمع
وسائط متعددة
2022 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала
دولي
InternationalEnglishالإنجليزيةMundoEspañolالإسبانية
أوروبا
DeutschlandDeutschالألمانيةFranceFrançaisالفرنسيةΕλλάδαΕλληνικάاليونانيةItaliaItalianoالإيطاليةČeská republikaČeštinaالتشيكيةPolskaPolskiالبولنديةСрбиjаСрпскиالصربيةLatvijaLatviešuاللاتفيةLietuvaLietuviųالليتوانيةMoldovaMoldoveneascăالمولدوفيةБеларусьБеларускiالبيلاروسية
ما وراء القوقاز
ԱրմենիաՀայերենالأرمنيةАҧсныАҧсышәалаالأبخازيةХуссар ИрыстонИронауالأوسيتيةსაქართველოქართულიالجورجيةAzərbaycanАzərbaycancaالأذربيجانية
الشرق الأوسط
Sputnik عربيArabicالعربيةTürkiyeTürkçeالتركيةSputnik ایرانPersianالإيرانيةSputnik افغانستانDariالدرية
آسيا الوسطى
ҚазақстанҚазақ тіліالكازاخيةКыргызстанКыргызчаالقيرغيزيةOʻzbekistonЎзбекчаالأوزبكيةТоҷикистонТоҷикӣالطاجيكية
شرق وجنوب شرقي آسيا
Việt NamTiếng Việtالفيتنامية日本日本語اليابانية中国中文الصينية
أمريكا الجنوبية
BrasilPortuguêsالبرتغالية
كل الأخبارعاجل
06:05 GMTعلماء صينيون يكتشفون علاجا جديدا لسرطان الرئة
05:54 GMTرئيسي يلتقي نظيره الروسي اليوم في موسكو ويبحث معه العلاقات الثنائية
05:48 GMTاليوم... انطلاق المرحلة الأولى من بيع تذاكر مونديال قطر 2022
05:42 GMTقشور الحمضيات تخفض بشكل فعال نسبة الكوليسترول المرتفعة
05:35 GMTأفضل 5 أطعمة يجب تناولها لتعزيز مناعتك
05:14 GMTخبيرة تغذية روسية توصي بتناول عدد من الأطعمة لتجنب الإصابة بالنوبة القلبية
04:48 GMTالبيت الأبيض: واشنطن تقدم مساعدات لأفغانستان عبر مؤسسات غير حكومية
04:16 GMTصاعقة تضرب طائرة ركاب أثناء هبوطها... فيديو
04:11 GMTالحكومة الإسبانية: المغرب "بلد استراتيجي"
03:50 GMTمصر.. السيطرة على حريق بمسجد تراثي في أسيوط.. فيديو
02:48 GMTمستوطنون يتظاهرون ضد حكومة بلادهم ويرفعون شعار "إسرائيل في خطر نريد دولة يهودية"
02:03 GMTالطيران المدني الدولي يكشف تفاصيل جديدة بشأن الهبوط الاضطراري لطائرة "رايان إير" العام الماضي
01:31 GMTإعلام: ألمانيا ترفع ثمن صفقة "الغواصات" لإسرائيل.. وصفت بـ"الفضيحة"
01:02 GMTمركزية "فتح" تجدد الثقة في الرئيس عباس
أمس"أنصار الله": 12 غارة جوية على صنعاء بطائرات إماراتية
أمستراجع عدد الهجمات الإلكترونية على خلفية الاتصالات بين بوتين وبايدن
أمس"أنصار الله": طيران التحالف شن غارتين على مطار صنعاء الدولي
أمسمصدر لـ"سبوتنيك": مجلس الأمن يعقد الخميس اجتماعا طارئا بشأن كوريا الشمالية
أمسفايزر: العلاج الفموي "باكسلوفيد" فعال ضد متحور أوميكرون
أمسما حقيقة انسحاب شركات أمريكية من السعودية وما تأثيرها على اقتصاد المملكة؟