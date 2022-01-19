كازاخستان تنشئ صندوقا يتم تمويله من ممتلكات المسؤولين المصادرة

وبحسب البوابة، فقد قرر توكاييف، وفقا لتيلوبردي: "إنشاء صندوق عام جديد، سيتم تمويله من الممتلكات المصادرة التي تم الحصول عليها نتيجة الفساد".وكانت كازاخستان قد شهدت، مطلع العام الجاري، موجة احتجاجات عنيفة، واستخدام عدد من المحتجين السلاح في مواجهة قوات الأمن، وقتلوا عددا منهم، وسطوا على المراكز التجارية والبنوك وغيرها، لاسيما في ألما آتا، كبرى مدن البلاد.وأعلن الرئيس الحالي للبلاد، قاسم جومارت توكاييف، أنّ محاولة تنفيذ انقلاب في كازاخستان باءت بالفشل، مضيفاً أنه "بشكلٍ عام تم تجاوز المرحلة الحادة من عملية مكافحة الإرهاب، والوضع في جميع المناطق بات مستقرا".
قال وزير خارجية كازاخستان مختار تلوبيردي، إن رئيس البلاد قاسم جومارت توكاييف يريد إنشاء صندوق جديد يمول من ممتلكات المسؤولين التي تم الحجز عليها نتيجة الفساد، وفقًا لبوابة Euractiv.
وبحسب البوابة، فقد قرر توكاييف، وفقا لتيلوبردي: "إنشاء صندوق عام جديد، سيتم تمويله من الممتلكات المصادرة التي تم الحصول عليها نتيجة الفساد".
وكانت كازاخستان قد شهدت، مطلع العام الجاري، موجة احتجاجات عنيفة، واستخدام عدد من المحتجين السلاح في مواجهة قوات الأمن، وقتلوا عددا منهم، وسطوا على المراكز التجارية والبنوك وغيرها، لاسيما في ألما آتا، كبرى مدن البلاد.
وأعلن الرئيس الحالي للبلاد، قاسم جومارت توكاييف، أنّ محاولة تنفيذ انقلاب في كازاخستان باءت بالفشل، مضيفاً أنه "بشكلٍ عام تم تجاوز المرحلة الحادة من عملية مكافحة الإرهاب، والوضع في جميع المناطق بات مستقرا".