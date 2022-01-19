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كوريا الجنوبية تستعد للمنافسة على المشروع النووي السعودي
كوريا الجنوبية تستعد للمنافسة على المشروع النووي السعودي
تستعد كوريا الجنوبية للمنافسة على مشروع الطاقة النووية السعودي في حال استئناف المملكة للإجراءات الخاصة بالمشروع. 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T14:38+0000
2022-01-19T14:38+0000
العالم العربي
أخبار السعودية اليوم
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ذكرت ذلك وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، مشيرة إلى قول مون سونغ ووك، وزير الطاقة الكوري الجنوبي، اليوم الأربعاء، إن بلاده أكملت استعداداتها للمنافسة على هذا المشروع.وجاءت تصريحات الوزير الكوري الجنوبي، خلال مرافقته للرئيس مون جيه إن، الذي يقوم بجولة في الشرق الأوسط، التي تشمل السعودية.وبحسب مون سونغ ووك، فإنه لم يتم إحراز أي تقدم ملحوظ في المشروع النووي السعودية منذ إعلان المملكة عام 2018، أنها يمكن أن تتعاون مع خمس دول في هذا المشروع منها كوريا الجنوبية.ولفت الوزير الكوري الجنوبي إلى أن بلاده تشدد على جودة التقنيات المتعلقة بالمفاعلات النووية حتى تكون مستعدة للمضي قدما في المشروع النووي السعودي في أي وقت.يذكر أن السعودية تخطط لإنشاء مفاعلين نوويين بحلول عام 2030، وهي الصفقة التي تتطلع كوريا الجنوبية للفوز بها بعدما فازت بصفقة سابقة لبناء محطة الطاقة النووية في الإمارات.
https://arabic.sputniknews.com/20190804/سعوديون-يكملون-دورة-تدريبية-بشأن-السلامة-النووية-في-كوريا-الجنوبية-1042563162.html
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العالم العربي, أخبار السعودية اليوم

كوريا الجنوبية تستعد للمنافسة على المشروع النووي السعودي

14:38 GMT 19.01.2022
© Photoمفاعل-نووي
مفاعل-نووي - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
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تستعد كوريا الجنوبية للمنافسة على مشروع الطاقة النووية السعودي في حال استئناف المملكة للإجراءات الخاصة بالمشروع.
ذكرت ذلك وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية، مشيرة إلى قول مون سونغ ووك، وزير الطاقة الكوري الجنوبي، اليوم الأربعاء، إن بلاده أكملت استعداداتها للمنافسة على هذا المشروع.
وجاءت تصريحات الوزير الكوري الجنوبي، خلال مرافقته للرئيس مون جيه إن، الذي يقوم بجولة في الشرق الأوسط، التي تشمل السعودية.
وبحسب مون سونغ ووك، فإنه لم يتم إحراز أي تقدم ملحوظ في المشروع النووي السعودية منذ إعلان المملكة عام 2018، أنها يمكن أن تتعاون مع خمس دول في هذا المشروع منها كوريا الجنوبية.
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ولفت الوزير الكوري الجنوبي إلى أن بلاده تشدد على جودة التقنيات المتعلقة بالمفاعلات النووية حتى تكون مستعدة للمضي قدما في المشروع النووي السعودي في أي وقت.
يذكر أن السعودية تخطط لإنشاء مفاعلين نوويين بحلول عام 2030، وهي الصفقة التي تتطلع كوريا الجنوبية للفوز بها بعدما فازت بصفقة سابقة لبناء محطة الطاقة النووية في الإمارات.
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