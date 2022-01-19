كيف تواجه أمريكا حوادث تصادم السفن الحربية في أعالي البحار؟

ذكرت ذلك مجلة "ديفينس ون" الأمريكية، مشيرة إلى أن الهدف من استخدام تلك التقنية على متن السفن التي يقودها طاقمها هو منع تكرار حوادث التصادم مثلما حدث في 2017، عندما اصطدمت مدمرة من فئة "أرلي بارك" مع سفينة تجارية.وتقول المجلة إنه سيتم استخدام تلك التقنية لتوجيه السفن الحربية وحمايتها من التصادم، بينما سيواصل طاقمها المشاركة في عملية القيادة.وأوضحت المجلة أن البحرية الأمريكية طالبت بعض الشركات، مطلع الشهر الجاري، بتوفير الآلية الخاصة بدعم هذا التوجه الذي يهدف إلى حماية السفن والغواصات خلال إبحارها في أعالي البحار.ورغم إجراء اختبارات لأنظمة القيادة الذاتية للسفن والغواصات الروبوتية، التي تمثل عنصرا مهما في أساطيل المستقبل، إلا أن تلك التقنية لا تزال تفتقد إلى التجارب البحرية الطويلة التي تؤكد جاهزيتها القتالية.وأوضحت المجلة أن استخدام أنظمة القيادة الذاتية على متن السفن التقليدية التي تقودها الأطقم البشرية، ربما تكون خطوة مهمة نحو التأكيد من إمكانية الاعتماد عليها بصورة كاملة في قيادة الوحدات البحرية في المستقبل.
تدرس الولايات المتحدة الأمريكية تجهيز سفنها الحربية بأنظمة قيادة ذاتية إضافة إلى طاقمها لمنع حوادث التصادم مع سفن أخرى في أعالي البحار.
ذكرت ذلك مجلة "ديفينس ون" الأمريكية، مشيرة إلى أن الهدف من استخدام تلك التقنية على متن السفن التي يقودها طاقمها هو منع تكرار حوادث التصادم مثلما حدث في 2017، عندما اصطدمت مدمرة من فئة "أرلي بارك" مع سفينة تجارية.
The U.S. Navy is considering installing autonomous technology currently used on crewless ships on warships driven by sailors as a way to improve safety on the high seas | @MarcusReportshttps://t.co/twDeTS2o8x
ورغم إجراء اختبارات لأنظمة القيادة الذاتية للسفن والغواصات الروبوتية، التي تمثل عنصرا مهما في أساطيل المستقبل، إلا أن تلك التقنية لا تزال تفتقد إلى التجارب البحرية الطويلة التي تؤكد جاهزيتها القتالية.
وأوضحت المجلة أن استخدام أنظمة القيادة الذاتية على متن السفن التقليدية التي تقودها الأطقم البشرية، ربما تكون خطوة مهمة نحو التأكيد من إمكانية الاعتماد عليها بصورة كاملة في قيادة الوحدات البحرية في المستقبل.
النسخة الجديدة من مدمرة الصواريخ الأمريكية "أرلي بارك"
النسخة الجديدة من مدمرة الصواريخ الأمريكية "أرلي بارك"