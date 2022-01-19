ليبيا.. هل تقبل الحكومة بسحب الثقة منها؟

صالح أوضح أن هذه الإعلان جاء بناء على قرار سحب الثقة من الحكومة الصادر عن مجلس النواب، بعد انتهاء أجل الثقة الممنوح لها والمحدد بيوم 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي.كما طالب بضرورة التحقيق فيما صرفته الحكومة من أموال طيلة فترة الماضية، محملاً البنك المركزي وجميع المؤسسات المالية، مسؤولية استمرار تعاملها مع الحكومة، لا سيما صرف الأموال لها.المختص في الشأن الليبي، عبد العزيز إغنية،اعتبر أن الأزمة الجديدة حول الحكومة ستؤدي إلى إنشطار جديد في الأزمة الليبية المعقدة أصلًأ، و أن حكومة الدبيبة أخلت بكل تعهداتها، بما فيها عدم ترشح رئيسها للانتخابات.كما أوضح أن مجلس النواب هو الذي أعطى الثقة للحكومة، وهو المخوّل بسحبها منها، وفي حال رفضت الحكومة حل نفسها فسيتم اعتبار ذلك كخيانة ثقة.التفاصيل في الملف الصوتي
تناقش الحلقة إعلان رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، انتهاء ولاية حكومة الوحدة الوطنية التي يرأسها عبد الحميد الدبيبة، وضرورة إعادة تشكيل حكومة جديدة.
صالح أوضح أن هذه الإعلان جاء بناء على قرار سحب الثقة من الحكومة الصادر عن مجلس النواب، بعد انتهاء أجل الثقة الممنوح لها والمحدد بيوم 24 ديسمبر/كانون الأول الماضي.
كما طالب بضرورة التحقيق فيما صرفته الحكومة من أموال طيلة فترة الماضية، محملاً البنك المركزي وجميع المؤسسات المالية، مسؤولية استمرار تعاملها مع الحكومة، لا سيما صرف الأموال لها.
المختص في الشأن الليبي، عبد العزيز إغنية،اعتبر أن الأزمة الجديدة حول الحكومة ستؤدي إلى إنشطار جديد في الأزمة الليبية المعقدة أصلًأ، و أن حكومة الدبيبة أخلت بكل تعهداتها، بما فيها عدم ترشح رئيسها للانتخابات.
كما أوضح أن مجلس النواب هو الذي أعطى الثقة للحكومة، وهو المخوّل بسحبها منها، وفي حال رفضت الحكومة حل نفسها فسيتم اعتبار ذلك كخيانة ثقة.