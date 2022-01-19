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https://arabic.sputniknews.com/20220119/مؤشرات-الأجسام-المضادة-المعادلة-ضد-سلالة-أوميكرون-1056619973.html
مؤشرات الأجسام المضادة المعادلة ضد سلالة أوميكرون
مؤشرات الأجسام المضادة المعادلة ضد سلالة أوميكرون
يقدم فريق عمل "سبوتنيك" إنفوجرافيك حول مؤشرات الأجسام المضادة المعادلة ضد سلالة أوميكرون، المبنية على دراسات وإحصائيات معهدي "غاماليه" الروسي، و"سبالانزاني"... 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T12:31+0000
2022-01-19T12:31+0000
2022-01-19T12:57+0000
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وسائط متعددة, انفوجرافيك, أوميكرون, инфографика
مؤشرات الأجسام المضادة المعادلة ضد سلالة أوميكرون
12:31 GMT 19.01.2022 (تم التحديث: 12:57 GMT 19.01.2022)
يقدم فريق عمل "سبوتنيك" إنفوجرافيك حول مؤشرات الأجسام المضادة المعادلة ضد سلالة أوميكرون، المبنية على دراسات وإحصائيات معهدي "غاماليه" الروسي، و"سبالانزاني" الإيطالي.