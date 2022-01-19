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مادورو: سأزور سوريا قريبا ونحن معجبون ببطولة شعبها ضد الإرهاب
مادورو: سأزور سوريا قريبا ونحن معجبون ببطولة شعبها ضد الإرهاب
صرح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنه سيزور سوريا قريبًا للاحتفال مع الشعب السوري وقيادته بجو السلام والاستقرار الذي تمكنت من الوصول إليه بعد مواجهة العدوان... 19.01.2022, سبوتنيك عربي
2022-01-19T10:42+0000
2022-01-19T10:42+0000
أخبار سوريا اليوم
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وقال الرئيس مادورو خلال تقليده سفير سوريا لدى كراكاس خليل بيطار وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى، فرنسيسكو دي ميراندا، بمناسبة انتهاء مهامه، إن منح الوسام للسفير بيطار يعكس الصداقة المشتركة والإعجاب المتبادل بين شعبي فنزويلا وسوريا المناهضين للإمبريالية والإرهاب واللذين يتطلعان إلى السلام من أجل الرفاه والنمو الاقتصادي المشترك.وأضاف: "نحن معجبون بتاريخ الشعب السوري ومعجبون ببطولته وحزمه وكفاحه ضد التنظيمات الإرهابية. ونشيد بشجاعة السيد الرئيس بشار الأسد ونحيي موقفه البطولي حيث قاد مأثرة تاريخية ضد العدوان الإرهابي الأمريكي والمتواطئين معه في العالم وحقق النصر بفضل مساعدة حلفائه مثل روسيا والصين وإيران والشعوب الأخرى المعادية للإمبريالية وبدعم فنزويلا المعنوي والروحي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".وأشار بيطار إلى العلاقات الدبلوماسية التي تربط البلدين منذ ما يزيد على سبعة عقود والتطور النوعي الذي حققته بقيادة الرئيس الأسد والقائد الراحل أوغو تشافيز والذي استمر مع الرئيس نيكولاس مادورو.
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أخبار سوريا اليوم

مادورو: سأزور سوريا قريبا ونحن معجبون ببطولة شعبها ضد الإرهاب

10:42 GMT 19.01.2022
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlinsالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، كاراكاس، فنزويلا 24 يناير/ كانون الثاني 2019
الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، كاراكاس، فنزويلا 24 يناير/ كانون الثاني 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 19.01.2022
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
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صرح الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو أنه سيزور سوريا قريبًا للاحتفال مع الشعب السوري وقيادته بجو السلام والاستقرار الذي تمكنت من الوصول إليه بعد مواجهة العدوان الإرهابي عليها.
وقال الرئيس مادورو خلال تقليده سفير سوريا لدى كراكاس خليل بيطار وسام الاستحقاق من الدرجة الأولى، فرنسيسكو دي ميراندا، بمناسبة انتهاء مهامه، إن منح الوسام للسفير بيطار يعكس الصداقة المشتركة والإعجاب المتبادل بين شعبي فنزويلا وسوريا المناهضين للإمبريالية والإرهاب واللذين يتطلعان إلى السلام من أجل الرفاه والنمو الاقتصادي المشترك.
وأضاف: "نحن معجبون بتاريخ الشعب السوري ومعجبون ببطولته وحزمه وكفاحه ضد التنظيمات الإرهابية. ونشيد بشجاعة السيد الرئيس بشار الأسد ونحيي موقفه البطولي حيث قاد مأثرة تاريخية ضد العدوان الإرهابي الأمريكي والمتواطئين معه في العالم وحقق النصر بفضل مساعدة حلفائه مثل روسيا والصين وإيران والشعوب الأخرى المعادية للإمبريالية وبدعم فنزويلا المعنوي والروحي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية "سانا".
وأشار بيطار إلى العلاقات الدبلوماسية التي تربط البلدين منذ ما يزيد على سبعة عقود والتطور النوعي الذي حققته بقيادة الرئيس الأسد والقائد الراحل أوغو تشافيز والذي استمر مع الرئيس نيكولاس مادورو.
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